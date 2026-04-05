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Pasqua e Pasquetta 2026 nei beni del Fai: gli eventi speciali

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, organizza eventi speciali in occasione di Pasqua e Pasquetta 2026: dalla caccia alle uova ai picnic in giardini monumentali e parchi storici, passando per i giochi campestri e le escursioni guidate.

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