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Pasqua e Pasquetta 2026 nei beni del Fai: gli eventi speciali
Il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, organizza eventi speciali in occasione di Pasqua e Pasquetta 2026: dalla caccia alle uova ai picnic in giardini monumentali e parchi storici, passando per i giochi campestri e le escursioni guidate.
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