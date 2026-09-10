Parma è la "gemma nascosta" in Italia per il Guardian

Parma è la gemma nascosta d'Italia scelta dal Guardian, una città d'arte e sapori dove il ritmo lento accompagna un weekend lontano dalle folle

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C’è anche Parma nella nuova selezione del ‘Guardian’ dedicata alle città europee capaci di offrire arte e cultura lontano dai flussi turistici più intensi, con la città emiliana inserita tra le cinque destinazioni scelte per un city break meno prevedibile insieme a Nantes, Basilea, Lubecca e Santander.

Perché Parma è una gemma secondo il Guardian

Il reportage, pubblicato il 6 settembre 2026, guarda a una parte d’Europa che resta ai margini degli itinerari più frequentati e proprio in questa prospettiva dedica spazio alla città ducale, la cui posizione, leggermente defilata rispetto alle principali direttrici del turismo internazionale in Italia, diventa uno degli elementi che ne definiscono l’esperienza di viaggio

Questo anche perché chi arriva da Milano o Bologna può raggiungerla in treno e trovare un centro storico raccolto, che si presta a essere percorso a piedi.

L’interesse del quotidiano britannico si concentra soprattutto sul patrimonio artistico e sulla possibilità di visitarlo con ritmi diversi rispetto a quelli delle città italiane più esposte al turismo di massa.

Il percorso parte da Piazza Duomo, dove la cattedrale romanica conserva nella cupola l’Assunzione della Vergine di Correggio. Accanto sorge il Battistero di Parma, riconoscibile per la pianta ottagonale e per il contrasto tra l’aspetto esterno e la ricchezza delle decorazioni che caratterizzano gli ambienti interni.

Poco distante trova spazio anche il monastero di San Giovanni Evangelista, mentre una parte importante dell’itinerario è riservata al Palazzo della Pilotta, il grande complesso legato alla storia dei Farnese, e al cui interno si trovano il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale di Parma, che conserva opere di autori come Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Canaletto e Tintoretto.

Per il ‘Guardian’, uno degli aspetti distintivi della visita consiste proprio nella possibilità di avvicinarsi a raccolte di questo livello senza affrontare l’affollamento tipico di altri grandi poli museali italiani.

Alla dimensione artistica si affianca quella musicale, poiché Parma è profondamente legata a Giuseppe Verdi, nato nel territorio parmense, e il Teatro Regio rappresenta ancora oggi uno dei riferimenti più importanti della tradizione operistica cittadina.

Il racconto passa poi alla tavola, altro elemento centrale nell’identità di Parma. Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano compaiono naturalmente nel percorso gastronomico, insieme alla pasta della tradizione e al Lambrusco.

Il risultato è il profilo di una città che riunisce alcuni degli elementi maggiormente associati a un viaggio in Italia, dalla pittura rinascimentale alla musica e dalla storia urbana alla gastronomia, mantenendo però una dimensione più tranquilla, ed è questo equilibrio a spiegare la presenza di Parma nella selezione delle mete europee ancora relativamente lontane dai grandi circuiti internazionali.

Quali sono le altre mete europee scelte dal Guardian

Parma è l’unica città italiana inserita dal Guardian nella selezione, che attraversa complessivamente cinque Paesi europei.

In Francia il quotidiano sceglie Nantes, città legata alla figura di Jules Verne e a un vasto progetto culturale che negli ultimi decenni ha trasformato anche le vecchie aree portuali.

Per la Svizzera compare invece Basilea, descritta attraverso il suo forte rapporto con l’arte e il design, ed emerge soprattutto come alternativa per chi cerca un fine settimana culturale fuori dai percorsi europei più consueti.

La Germania è rappresentata da Lubecca, il cui centro storico è riconosciuto dall’Unesco e conserva numerose testimonianze del passato legato alla Lega Anseatica.

Chiude la selezione Santander, sulla costa settentrionale della Spagna, di cui il ‘Guardian’ segnala una fase di particolare sviluppo dell’offerta culturale cittadina, sostenuta dall’apertura di nuovi spazi espositivi e dalla presenza del Centro Botín progettato da Renzo Piano.