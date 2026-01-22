Papa Leone trasferito al Palazzo Apostolico? Come stanno le cose

Nelle ultime ore, su social e siti d'informazione, è girata la notizia del trasferimento di Papa Leone XIV al Palazzo Apostolico: come stanno le cose

Papa Leone XIV si è trasferito al Palazzo Apostolico? Da qualche ore sta circolando in rete, sui vari social network e su diversi siti d’informazione, la notizia del presunto “trasloco” del Pontefice: come stanno le cose.

Papa Leone XIV ha traslocato al Palazzo Apostolico? Come stanno le cose

È bastata una foto per generare il tam-tam mediatico riguardo il possibile trasferimento di Papa Leone XIV nell’appartamento pontificio al terzo piano del Palazzo Apostolico: l’istantanea, scattata nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2026, avrebbe immortalato delle attività dietro le finestre dell’appartamento privato dei pontefici.

Come riportato da ‘Il Tempo’, però, le supposizioni sono da considerarsi errate: non c’è stato alcun trasloco da parte del Pontefice. Sbagliata anche l’interpretazione della foto: dall’immagine si nota chiaramente la tenda parasole alla finestra dello studio aperto del Papa che viene aperto solo di domenica in occasione della recita dell’Angelus.

Il quotidiano capitolino è in grado di smentire le indiscrezioni legate al trasferimento del Santo Padre, citando inoltre fonti che confermano come i lavori nell’appartamento sia ancora incorso. Gli operai sono al lavoro per la ristrutturazione dell’intero appartamento voluta da Leone XIV, il quale non andrà a vivere al Palazzo Pontificio prima di febbraio.

I frequentatori abituali della cittadella vaticana avranno inoltre notato come nel cortile interno siano ancora presenti i camion e le gru che gli operai stanno usando tutti i giorni per i lavori che riguardano l’immobile.

Nel frattempo il Pontefice, durante l’udienza generale del mercoledì, è tornato ad affrontare il tema dei conflitti internazionali, invitando tutti a pregare per la pace “in un momento della storia che sembra segnato da una crescente perdita del valore della dignità umana e in cui la guerra è tornata di moda”.

Dove vive il Santo Padre

Papa Leone XIV, al momento, risiede ancora nella sua casa a Palazzo del Sant’Uffizio dove si spostò dal 30 gennaio del 2023, il giorno in cui Papa Francesco lo nominò Prefetto del Dicastero per i Vescovi, chiamandolo a far parte della Curia Romana.

Sin dal giorno della sua elezione, Prevost ha deciso di non abitare a Santa Marta, come fece il suo predecessore Bergoglio, optando invece per risiedere al Palazzo Apostolico, come hanno fatto tutti i Pontefici fino a Benedetto XIV.

I dodici anni di assenza papale, però, hanno fatto sì che la manodopera ordinaria sull’appartamento fosse ridotto al minimo indispensabile e sembrerebbe che numerose infiltrazioni, provenienti dal tetto, abbiano reso inagibile l’intero immobile situato al terzo piano del Palazzo Apostolico: da qui i lavori di ristrutturazione necessari per accogliere Papa Leone XIV.

In attesa del suo trasloco al Palazzo Apostolico, dopo la chiusura della Porta Santa che ha sancito il termine del Giubileo, il Pontefice ha istituito uno speciale Anno Giubilare in commemorazione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi: come riportato da ‘Ordo Fratrum Minorum’, il Santo Padre ha stabilito che “dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027, si celebri questo Anno di San Francesco, durante il quale tutti i fedeli cristiani sono invitati a seguire l’esempio del Santo di Assisi, diventando modelli di santità di vita e testimoni instancabili di pace”.