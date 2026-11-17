La proposta di Paolo Rotelli, erede del Gruppo San Donato, al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra: trasformare la Sicilia nella "Dubai italiana"

Trasformare la Sicilia nella “Dubai italiana“: è la proposta lanciata da Paolo Rotelli, erede del Gruppo San Donato, durante il suo intervento a Pulp Podcast, il popolare talk show e video-podcast condotto da Fedez insieme a Davide Marra, in arte Mr. Marra.

Sicilia come la “Dubai italiana”: l’idea di Paolo Rotelli

Nella lunga chiacchierata con Fedez e Mr. Marra, Paolo Rotelli ha parlato della disparità tra ricchi e meno abbienti, dicendo che i primi hanno la libertà e la possibilità di trasferirsi all’estero quando un Paese introduce misure fiscali che non condividono.

Per Rotelli, invece che aumentare le tasse, un modo per cambiare questa situazione sarebbe quello di rendere l’Italia una Nazione più attrattiva per i miliardari, per chi vanta grandi patrimoni ed è più disposto a spendere. A tal proposito ha lanciato un’idea: trasformare una parte della Sicilia in una sorta di Dubai italiana.

“Scegliamo un posto con poco rischio sismico, tipo la Sicilia, e creiamo un’enorme zona franca – ha dichiarato Paolo Rotelli – facciamone la Dubai italiana, e lì via, niente tasse”. Argomentando la sua proposta, l’erede del Gruppo San Donato ha avanzato anche l’ipotesi di legalizzare tutto in Sicilia.

Nel corso del podcast di Fedez e Mr. Marra che qualche settimana fa aveva ospitato anche Leonardo Maria Del Vecchio, Rotelli ha affrontato diversi argomenti, parlando di politica, del sistema sanitario in Italia e anche di aneddoti legati alle sue esperienze personali.

Chi è Paolo Rotelli

Paolo Rotelli è il primogenito di Giuseppe Rotelli, imprenditore che nel 2012 aveva rilevato l’Ospedale San Raffaele per una cifra vicina ai 405 milioni di euro. Paolo, prima di entrare nella famiglia, ha conseguito la laurea presso Sciences Po, l’Institut d’Études Politiques de Parigi, tra le università di ricerca più prestigiose della Francia, specializzato nelle scienze umane e sociali.

Alla morte del padre, avvenuta nel 2013, si ritrova ai vertici del Gruppo San Donato all’età di soli 24 anni, assumendone la presidenza due anni più tardi, per poi cederla nel 2019 restando però in qualità di vicepresidente. Nel frattempo era diventato anche il presidente dell’Università Vita-Salute San Raffaele, inserita nella nuova classifica THE 2027 dedicata ai migliori atenei d’Italia e del mondo.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ nel maggio del 2026, Paolo Rotelli spiegò di aver lasciato tutte le cariche che ricopriva all’interno del Gruppo San Donato e dell’ateneo, liquidando entrambe le esperienze come “missioni compiute”. Da qualche anno vive in Francia, dove si è dedicato alla carriera musicale da rapper con il progetto Tractopelle Musik, firmandosi Mc Pao. Nel nome del progetto è racchiuso l’obiettivo: tractopelle significa ruspa in francese e Rotelli punta ad abbattere il vecchio per costruire qualcosa di nuovo.

Il Gruppo San Donato è uno dei principali gruppi di ospedali privati in Italia e vanta un centro diagnostico e diciannove ospedali, di cui tre IRCCS tra Lombardia ed Emilia Romagna. I tre istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono: l’Ospedale San Raffaele di Milano per la “medicina molecolare”; il policlinico San Donato per le “malattie del cuore e dei grandi vasi nell’adulto e nel bambino”; l’Istituto Ortopedico Galeazzi per le “malattie dell’apparato locomotore”.