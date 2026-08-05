La panzanella secondo il NYT è un caso: l'ingrediente "speciale"

La ricetta tradizionale della panzanella viene messa in discussione dal NYT grazie a una variante insolita che crea molte curiosità e aspettative

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La panzanella è uno dei piatti più rappresentativi della cucina contadina italiana e il ‘New York Times’ ne ha proposto una versione firmata dalla giornalista gastronomica Melissa Clark, che rielabora la ricetta toscana con alcune aggiunte insolite, tra le quali compare un ingrediente del condimento capace di suscitare particolare curiosità.

Perché la panzanella del NYT fa discutere

La panzanella nasce come preparazione di recupero e affida al pane del giorno prima un ruolo centrale; nella tradizione toscana viene ammorbidito e unito ai prodotti disponibili durante l’estate, mentre olio e aceto legano gli ingredienti e restituiscono sapore a una materia prima ormai asciutta.

La sua diffusione in varie zone dell’Italia centrale ha favorito nel tempo numerose interpretazioni familiari, con differenze che riguardano la consistenza del pane e la presenza di cetrioli o altre verdure. La versione proposta dal quotidiano statunitense si colloca dentro questa storia di adattamenti, anche se sposta la preparazione verso un’insalata più ricca e strutturata.

Il punto che ha trasformato la ricetta in un piccolo caso gastronomico riguarda la senape di Digione, utilizzata nella vinaigrette insieme all’aceto di vino rosso e all’olio extravergine.

Il cetriolo può comparire anche in alcune varianti italiane, mentre la mozzarella modifica il peso del piatto e lo rende più vicino a una portata completa; la senape resta invece l’elemento più distante dalla consuetudine toscana, poiché rende il condimento più cremoso e introduce una sfumatura pungente.

Clark chiarisce comunque che la sua proposta non coincide con il modello classico, come si legge su “Il Corriere della Sera”, l’autrice ricorda che “Tradizionalmente la panzanella è fatta con pane raffermo” e spiega poi il ruolo assegnato a mozzarella e cetriolo.

Come si prepara con l’”ingrendiente speciale”?

La preparazione pensata da Clark è calibrata per sei persone e utilizza pomodori molto maturi, mozzarella fresca, cipolla rossa e un piccolo cetriolo; il pane raffermo può essere scelto tra ciabatta e baguette, purché risulti abbastanza asciutto da assorbire il condimento senza perdere del tutto la propria consistenza.

Quando serve, i cubetti vengono passati in forno con poco olio e sale. I pomodori vengono poi tagliati e riuniti alla mozzarella, alla cipolla e all’aglio, con l’aggiunta di erbe fresche, aceto e peperoncino facoltativo. In una ciotola separata si prepara la vinaigrette con senape, olio, pepe e il resto dell’aceto.

Nella fase conclusiva entrano anche capperi, basilico e prezzemolo, mentre il cetriolo affettato aggiunge una consistenza più netta. La ricetta prevede almeno trenta minuti di riposo e può essere preparata con diverse ore di anticipo, perché il tempo permette al pane di raccogliere i succhi dei pomodori maturi e il condimento.

Proprio questa caratteristica rende la proposta adatta a un pranzo estivo organizzato in anticipo da accompagnare, magari, anche a un secondo, tanto che anche Melissa Clark, ad esempio, suggerisce: “Servite la panzanella insieme a del croccante pollo fritto” e consiglia di chiudere il pasto con un dolce alle pesche e cocco. L’accostamento completa un menu di impronta statunitense, nel quale la ricetta italiana diventa il punto di partenza per una tavola estiva più ampia.