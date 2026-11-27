A Bergamo Alta Palazzo Trussardi, dove ha vissuto anche Michelle Hunziker durante il matrimonio con Tomaso Trussardi, è stato messo in vendita

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Nel cuore di Bergamo Alta, tra edifici storici e scorci sulle Mura venete, torna sul mercato una dimora legata al nome di una delle famiglie più conosciute della moda italiana. Si tratta di Palazzo Trussardi, una proprietà cinquecentesca che nel corso degli anni ha ospitato anche la vita privata di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. La residenza è stata proposta attraverso i canali di Christie’s International Real Estate, attirando l’attenzione per le sue dimensioni e per gli ambienti che conserva.

Palazzo Trussardi in vendita: dove si trova e le stime sul prezzo

Palazzo Trussardi si trova in Città Alta, la parte storica di Bergamo. Il complesso sorge lungo la cinta muraria, in una zona caratterizzata da edifici storici e affacci sulla città bassa. Le fortificazioni bergamasche fanno parte delle Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo, sito seriale dichiarato Patrimonio UNESCO. La proprietà è stata affidata a Christie’s International Real Estate, specializzata nella compravendita di immobili di pregio.

Secondo le informazioni riportate sul sito ufficiale dell’agenzia, la dimora ha una superficie complessiva di 5.150 metri quadrati, con 15 camere da letto e 20 bagni. La superficie comprende gli spazi costruiti e le pertinenze, mentre solo la parte residenziale si aggira attorno ai 2.400 metri quadrati. Al momento non è stato condiviso un prezzo certo dato che la vendita avviene con una trattativa riservata e la cifra è disponibile su richiesta. Gli importi comparsi sui giornali rappresentano quindi ricostruzioni e valutazioni.

Per provare a stimare il valore dell’immobile, ad esempio, ‘Il Messaggero’ ha preso in considerazione le quotazioni di alcune abitazioni di pregio in quella zona di Bergamo. Per queste si parla di valori compresi tra gli 8.000 e i 10.000 euro al metro quadrato. Applicando queste cifre all’intera superficie di Palazzo Trussardi si arriva, con un semplice calcolo, a una somma compresa tra 41,2 e 51,5 milioni di euro. Non si tratta però del prezzo di vendita né di una perizia ufficiale. A rendere più complessa una valutazione contribuiscono anche la presenza di un parco, degli ambienti di servizio e delle aree dedicate al benessere, oltre alle particolarità di un edificio storico.

La storia e le caratteristiche di Palazzo Trussardi

Le origini di Palazzo Trussardi risalgono al 1570. L’edificio si sviluppa intorno a un cortile interno e, secondo un’attribuzione tradizionale riportata da Christie’s International Real Estate, sarebbe legato all’architetto rinascimentale Gerolamo Gallinari. Tra gli elementi più riconoscibili ci sono lo scalone in marmo, le sale di rappresentanza e i soffitti decorati. Sono presenti anche biblioteche e uffici, oltre agli spazi destinati alla vita residenziale.

All’interno del complesso trovano posto un’area benessere con piscina coperta, terrazze e un giardino. Un’altra particolarità è il passaggio sotterraneo che, secondo quanto riportato, conduce verso Porta Sant’Agostino, uno degli accessi storici alla città alta. Alla proprietà appartengono inoltre cinque appartamenti indipendenti, di circa 200 metri quadrati ciascuno.

Il palazzo è legato alla famiglia Trussardi dal 1983, quando diventa una delle sue residenze private. Qui ha vissuto anche Michelle Hunziker durante gli anni del matrimonio con Tomaso Trussardi, prima di stabilirsi nella sua casa a Milano, città importante anche per i suoi impegni professionali. La presenza della famiglia della moda ha contribuito a rendere la dimora conosciuta anche fuori da Bergamo. Tra i dettagli associati alla proprietà c’è il cuore di edera sull’ingresso, diventato nel tempo uno dei suoi segni più riconoscibili.