A Palazzo Salviati, storica proprietà affacciata sul Canal Grande a Venezia, è in vendita un appartamento di design da 115 metri quadrati a 5 milioni

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Venezia custodisce edifici che raccontano epoche, attività artigianali e famiglie legate alla storia della città. Tra questi c’è Palazzo Salviati, riconoscibile dal Canal Grande per la sua facciata decorata. Proprio al suo interno è comparso sul mercato un appartamento di grande pregio dal prezzo milionario.

A Palazzo Salviati è in vendita un appartamento

Palazzo Salviati si trova nel sestiere di Dorsoduro, una delle zone più ricche di musei, chiese e istituzioni culturali di Venezia. L’edificio si affaccia direttamente sul Canal Grande, tra Palazzo Barbaro Wolkoff e Palazzo Orio Semitecolo Benzon. La sua costruzione è abbastanza recente e risale ai primi anni del Novecento. Venne realizzato tra il 1903 e il 1906 su progetto dell’architetto Giacomo Dell’Olivo, per l’attività della famiglia Salviati.

L’edificio nacque infatti come residenza ma anche come spazio commerciale e produttivo della celebre vetreria fondata nel 1859 da Antonio Salviati. Come riporta il sito dell’agenzia Engel & Völkers, è all’interno di questo palazzo che si trova una prestigiosa proprietà in vendita, un appartamento di 115 metri quadrati. Dall’appartamento è possibile raggiungere a piedi alcuni dei luoghi più conosciuti di Venezia, come le Gallerie dell’Accademia, la Collezione Peggy Guggenheim, la Basilica di Santa Maria della Salute e Punta della Dogana.

Si tratta, quindi, di una zona centrale e ricercata, ma capace di conservare un’atmosfera diversa rispetto alle aree più affollate attorno a Piazza San Marco. Per questo è uno dei quartieri veneziani più apprezzati dal mercato immobiliare di lusso.

Interni e prezzo dell’appartamento a Palazzo Salviati

L’appartamento in vendita si trova nella parte alta di Palazzo Salviati e occupa una superficie di circa 115 metri quadrati. La richiesta indicata nell’annuncio immobiliare è di 5 milioni di euro, cifra che corrisponde a un valore di circa 43.500 euro al metro quadrato. Un prezzo così elevato non dipende soltanto dalle dimensioni dell’abitazione. A incidere sono soprattutto l’affaccio diretto sul Canal Grande, la storia dell’edificio e gli interni. Come già accennato, la proprietà è proposta da Engel & Völkers.

Gli ambienti sono stati ripensati da Vincenzo De Cotiis, architetto e designer noto per il modo in cui combina materiali antichi, superfici lavorate e soluzioni moderne. Uno degli elementi più evidenti è l’altezza dei soffitti, che in alcuni punti raggiunge circa sette metri. Questa caratteristica permette alla zona giorno di svilupparsi in verticale, con un soppalco affacciato sul grande ambiente principale.

Se nella facciata esterna emerge il mosaico dorato, negli interni trovano posto travertino, granito, bronzo fuso e vetri antichi trasformati in superfici a specchio. Le sfumature di blu, verde e grigio richiamano i colori dell’acqua e i cambiamenti della luce sulla laguna. Il Canal Grande entra nell’abitazione attraverso quattro balconi affacciati direttamente sull’acqua.

La distribuzione comprende un’ampia zona giorno, una camera da letto, uno studio, due bagni e un locale lavanderia. Il soppalco aggiunge un ulteriore livello all’interno dello spazio principale e può essere utilizzato come area riservata o studio. La residenza è inoltre dotata di ascensore, riscaldamento a pavimento e climatizzazione canalizzata, impianti che consentono di adeguare un immobile storico alle esigenze abitative moderne. Il progetto è stato pubblicato anche da AD Italia, elemento che ha contribuito a far conoscere gli interni della proprietà nel mondo dell’architettura e del design.