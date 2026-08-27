Approvato il nuovo finanziamento per dare il via al restauro di Palazzo Ducale a Genova: ecco qual è il progetto firmato dall'architetto Renzo Piano

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Si è concluso a Roma l’incontro tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, durante il quale si è deciso del futuro di Palazzo Ducale. Lo storico monumento, simbolo della città di Genova, sta per cambiare volto: è stato approvato il finanziamento del Ministero della Cultura, che va ad aggiungersi agli altri sostegni economici già stanziati per il restauro firmato dall’architetto Renzo Piano. Scopriamo tutti i dettagli.

Palazzo Ducale a Genova cambia volto

Oltre 5 milioni di euro per dare un nuovo volto a Palazzo Ducale di Genova: è questo il totale dei finanziamenti stanziati, dopo l’approvazione degli ultimi fondi da parte del Ministero della Cultura in occasione dell’incontro al Collegio Romano. Le risorse stanziate tramite la soprintendenza, si legge su “GenovaToday”, vanno a sommarsi a quelle già messe a disposizione dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, da Palazzo Ducale e dalla Compagnia di San Paolo.

La conferma arriva da Silvia Salis, prima cittadina di Genova, che su Facebook ha commentato l’incontro istituzionale: “Abbiamo messo a punto un accordo importante per un bel progetto: il restauro e la riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Ducale, con la firma di Renzo Piano. Un gesto di affetto dell’architetto verso la sua città per i suoi 90 anni e un intervento su uno dei luoghi simbolo di Genova. Con i fondi […] verranno completamente rinnovati gli spazi espositivi e si interverrà con restauri di grande valore”.

Il progetto di Renzo Piano per Palazzo Ducale

Il progetto di restauro di Palazzo Ducale a Genova porta la firma di Renzo Piano, uno degli architetti più celebri al mondo: originario di Pegli, è profondamente legato alla città ligure e vuole così omaggiare la sua bellezza e la sua ricchezza culturale. I lavori, come si apprende dal commento della Salis, riguarderanno principalmente l’Appartamento del Doge e il Loggiato Maggiore. Entrambe le aree sono state, in passato, allestite per accogliere il percorso espositivo di Palazzo Ducale in via del tutto temporanea. “L’obiettivo è superare l’attuale aspetto espositivo per restituire respiro, luce e visibilità a tutto il piano nobile” – spiega la sindaca.

Tra gli interventi più importanti, spicca la riapertura del Loggiato: si andrà così a ricomporre il percorso originario tra la parte più antica del Palazzo e gli Appartamenti del Doge e a riportare la luce naturale negli ambienti. Il restauro verrà portato avanti cercando di mantenere intatto l’aspetto di quello che è ormai diventato uno dei simboli più suggestivi della città di Genova, recuperandone l’architettura senza snaturarlo. Verranno così recuperate le decorazioni originarie, affiancando ad esse un sistema espositivo flessibile e tecnologicamente avanzato, “capace di tenere insieme l’architettura storica e le esigenze delle grandi mostre internazionali” – afferma la Salis.

“Con questo intervento, Palazzo Ducale rafforzerà la propria vocazione di centro di produzione culturale e Genova potrà essere ancora più attrattiva nel panorama internazionale”. La città della Lanterna, infatti, è diventata negli ultimi anni uno dei fari della cultura su scala europea e mondiale, attirando moltissimi turisti con le sue esposizioni. Il restauro di Palazzo Ducale è l’ennesimo passo volto a rimodulare la città in vista di un maggior interesse da parte dei visitatori.