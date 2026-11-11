Palazzi più belli al mondo, il migliore è in Italia: classifica
Svelata la classifica dedicata ai palazzi più belli di tutto il mondo: sono numerosi i capolavori italiani inseriti nelle prime cento posizioni
Dominio italiano nella nuova classifica Worldworthy 100 del 2026 che mette in fila i palazzi più belli al mondo: 12 capolavori si trovano nel nostro Paese, compreso quello che occupa la prima posizione.
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