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I Paesi più sicuri al mondo dove viaggiare, male l'Italia
Pubblicata la nuova classifica frutto del Global Peace Index 2026 che rivela quali sono i Paesi più sicuri dove viaggiare nel mondo: scopriamo la posizione dell’Italia che migliora rispetto all’anno precedente ma non riesce a entrare in Top Ten.
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