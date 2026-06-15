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I Paesi più sicuri al mondo dove viaggiare, male l'Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Pubblicata la nuova classifica frutto del Global Peace Index 2026 che rivela quali sono i Paesi più sicuri dove viaggiare nel mondo: scopriamo la posizione dell’Italia che migliora rispetto all’anno precedente ma non riesce a entrare in Top Ten.

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