Overtourism in Italia, le città italiane a rischio nel 2026

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

L’Italia continua ad essere una delle mete preferite per i turisti, che scelgono prevalentemente le località balneari e le città d’arte: alcune delle destinazioni più amate sono ormai costantemente a rischio overtourism, un problema che si riversa non solamente sui visitatori, ma anche – e soprattutto – sui cittadini che in quei posti vivono tutti i giorni. La nuova ricerca condotta da Demoskopika, che da anni condivide la mappa con i risultati dell’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (ICST), ci rivela quali sono le città più a rischio per l’estate 2026.