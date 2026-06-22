Overtourism in Italia, le città italiane a rischio nel 2026
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L’Italia continua ad essere una delle mete preferite per i turisti, che scelgono prevalentemente le località balneari e le città d’arte: alcune delle destinazioni più amate sono ormai costantemente a rischio overtourism, un problema che si riversa non solamente sui visitatori, ma anche – e soprattutto – sui cittadini che in quei posti vivono tutti i giorni. La nuova ricerca condotta da Demoskopika, che da anni condivide la mappa con i risultati dell’Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (ICST), ci rivela quali sono le città più a rischio per l’estate 2026.
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