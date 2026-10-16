Oscar del Turismo 2026: le migliori destinazioni in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Tornano gli Oscar del Turismo, che nell’edizione 2026 si aggiornano con alcuni nuovi riconoscimenti – come la qualità dell’offerta ricettiva e la connettività aerea. I vincitori del Premio Italia Destinazione Digitale, portato avanti da The Data Appeal Company ormai da 11 edizioni, sono stati annunciati al TTG Travel Experience di Rimini: scopriamo quali sono le mete italiane che hanno registrato le migliori performance turistiche nell’ultimo periodo.