Oscar del cicloturismo 2026, le ciclovie più belle d'Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Una delle più recenti tendenze di viaggio è il cicloturismo, all’insegna del contatto con la natura e della scoperta di paesaggi magnifici: in Italia stanno nascendo numerose piste ciclabili che offrono percorsi alla portata di tutti, dai più esperti ai principianti o alle famiglie che si muovono con i propri bambini. Ma quali sono le più interessanti? Ce lo rivela l’Oscar italiano del cicloturismo 2026, che premia i percorsi migliori dell’anno. Scopriamo la classifica e i premi speciali.