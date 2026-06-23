Oscar del cicloturismo 2026, le ciclovie più belle d'Italia
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Una delle più recenti tendenze di viaggio è il cicloturismo, all’insegna del contatto con la natura e della scoperta di paesaggi magnifici: in Italia stanno nascendo numerose piste ciclabili che offrono percorsi alla portata di tutti, dai più esperti ai principianti o alle famiglie che si muovono con i propri bambini. Ma quali sono le più interessanti? Ce lo rivela l’Oscar italiano del cicloturismo 2026, che premia i percorsi migliori dell’anno. Scopriamo la classifica e i premi speciali.
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