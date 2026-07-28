Orlando Bloom a Forte dei Marmi: il retroscena sulla cena

Orlando Bloom a Forte dei Marmi è al centro dell’estate versiliese grazie a una cena che nasconde un dettaglio inatteso sulla sua presenza in Toscana

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Durante uno dei fine settimana più frequentati dell’estate versiliese, l’attore Orlando Bloom è stato avvistato a Forte dei Marmi in un noto locale sul mare, dove ha cenato insieme ai collaboratori che lo accompagnavano nel soggiorno toscano.

Il retroscena della cena di Orlando Bloom

Orlando Bloom ha scelto il Maitò, storico ristorante affacciato sulla spiaggia di Forte dei Marmi, per una cena con alcuni collaboratori, diventata pubblica dopo la diffusione dello scatto che ritrae l’attore britannico insieme allo staff al termine della serata.

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, per la cena sono stati serviti diversi piatti di pesce, ai quali Orlando Bloom ha voluto aggiungere le penne alla Maitò, una delle specialità più conosciute del ristorante. Al termine della serata, l’attore ha poi posato insieme allo staff per la fotografia che ha reso pubblica la sua presenza nel locale.

La visita di un protagonista del cinema internazionale conferma il legame consolidato tra Forte dei Marmi e i volti più conosciuti dello spettacolo. Anche il Maitò ha accolto nel corso degli anni numerose celebrità, comprese alcune star di Hollywood come Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, già avvistate nel ristorante durante precedenti stagioni estive.

La località versiliese continua a essere scelta da personalità che desiderano trascorrere alcuni giorni sulla costa e partecipare agli appuntamenti organizzati in Toscana, e la riservatezza degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive consente di conciliare gli impegni pubblici con il tempo libero, all’interno di un territorio ormai abituato alla presenza di ospiti internazionali.

Perché Orlando Bloom si trovava in Versilia

Bloom, 49 anni, deve gran parte della propria popolarità ai ruoli di Legolas nella saga de ‘Il Signore degli Anelli’ e di Will Turner nei film dei ‘Pirati dei Caraibi’. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche a serie televisive e ad altre importanti produzioni cinematografiche, fino a diventare uno degli interpreti britannici più noti al pubblico internazionale.

Infatti il suo soggiorno in Italia è legato ad alcuni impegni professionali, poiché Orlando Bloom è arrivato in Versilia in vista di eventi che, secondo la stampa locale, lo avrebbero visto tra i protagonisti.

Durante la permanenza a Forte dei Marmi, l’attore è stato fotografato anche sulla spiaggia dell’Alpemare Beach insieme alla modella svizzera Luisa Laemmel. I due erano stati fotografati insieme anche a Milano alla fine di giugno, quando avevano partecipato a un evento organizzato da Tod’s per la presentazione della collezione primavera-estate 2027, per poi concedersi una passeggiata nel centro della città.

La coppia fa notizia perché il soggiorno in Toscana arriva dopo la fine della lunga relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, resa pubblica nel 2025. La cantante si è esibita pochi giorni prima al Lucca Summer Festival, una coincidenza temporale che ha suscitato curiosità, sebbene le due presenze nella regione fossero legate a programmi distinti.

La cena al Maitò rappresenta così uno degli episodi emersi dalla permanenza versiliese dell’attore, che ha alternato gli appuntamenti previsti sulla costa ad alcuni momenti privati, e lo scatto con lo staff del ristorante, che sta facendo il giro del web, ha trasformato una serata trascorsa lontano dai riflettori in uno degli avvistamenti più commentati dell’estate a Forte dei Marmi.