Ombrelloni più cari ad agosto 2026: gli stabilimenti più costosi

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Le vacanze al mare per gli italiani saranno ancora più costose: l’ultima indagine di Altroconsumo rileva un aumento medio del 6% rispetto ai prezzi dello scorso anno negli stabilimenti balneari, che comunque continuano ad essere la scelta preferita dai turisti al posto della spiaggia libera. I prezzi sono ormai in costante crescita da tempo, dal momento che si registra un incremento del 24% rispetto a 5 anni fa. Scopriamo quali sono le località più care d’Italia e quelle che hanno registrato il maggior incremento nelle tariffe degli ombrelloni.