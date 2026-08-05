Ombrelloni più cari ad agosto 2026: gli stabilimenti più costosi
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Le vacanze al mare per gli italiani saranno ancora più costose: l’ultima indagine di Altroconsumo rileva un aumento medio del 6% rispetto ai prezzi dello scorso anno negli stabilimenti balneari, che comunque continuano ad essere la scelta preferita dai turisti al posto della spiaggia libera. I prezzi sono ormai in costante crescita da tempo, dal momento che si registra un incremento del 24% rispetto a 5 anni fa. Scopriamo quali sono le località più care d’Italia e quelle che hanno registrato il maggior incremento nelle tariffe degli ombrelloni.
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