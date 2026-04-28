Oliver Stone a Roma per il film White Lies: le location in centro

Oliver Stone a Roma per il film White Lies tra le location nel centro storico con riprese tra Pantheon, Gianicolo e le vie iconiche della Capitale

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Roma torna sotto i riflettori del grande cinema internazionale: Oliver Stone è nella Capitale per il film ‘White Lies’ e il centro storico si è trasformato in set per pochi giorni.

Quali sono le location del film di Oliver Stone

Le strade e le piazze più iconiche della città hanno fanno sfondo alle riprese di ‘White Lies’, nuovo lavoro firmato da Oliver Stone, e il cuore di Roma è coinvolto in modo diffuso, con una mappa di location che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della Capitale.

Come riportato sul ‘Corriere della Sera’ tra gli spazi scelti compaiono piazza del Collegio Romano e piazza della Cancelleria, due snodi centrali che ospitano parte delle scene all’aperto. A queste si aggiungono via di San Sebastianello e via de’ Nari, dove sono ambientate anche sequenze in interni all’interno del locale Shari Vari.

Il progetto include anche la passeggiata del Gianicolo, per offrire uno sguardo panoramico sulla città, e zone come via dello Stadio Flaminio.

Il percorso delle riprese si estende fino a via del Pantheon e via Mario de’ Fiori, con una tappa significativa negli interni del bistrot La Ménagère; si tratta di una scelta che mette insieme ambientazioni storiche e contesti contemporanei, contribuendo a costruire un racconto visivo che dialoga con la città.

Roma, in questo caso, assumerebbe un ruolo attivo nella narrazione cinematografica e l’alternanza tra esterni e interni permetterebbe di valorizzare scorci riconoscibili e spazi meno consueti, mantenendo una continuità con la tradizione che vede la Capitale spesso protagonista sul grande schermo.

Quando iniziano le riprese di White Lies a Roma

Le riprese si svolgono in un arco temporale che va dal 27 al 29 aprile 2026, un calendario breve ma intenso che ha richiesto una pianificazione ordinata e precisa per coordinare troupe, attori e logistica in una delle aree più frequentate della città.

Il film, prodotto da Eagle Pictures, vede come protagonista Josh Hartnett, già noto per ruoli recenti in produzioni internazionali, la cui presenza rafforza il profilo del progetto, che si inserisce in una fase significativa della carriera del regista.

Per Stone si tratta infatti di un ritorno al lungometraggio dopo quasi dieci anni di distanza dall’ultimo lavoro, ‘Snowden’. Un passaggio che assume un valore particolare anche alla luce del percorso del regista, attivo da decenni e legato a titoli che hanno segnato il cinema contemporaneo.

Oliver Stone ha infatti condiviso il suo stato d’animo: “come se stessi ricominciando, provo le stesse sensazioni della lavorazione di Platoon e Salvador. Era il 1986. White Lies? È una eterna storia d’amore“.

Il progetto, che si inserisce in una relazione consolidata tra Stone e Roma, città che lo ha già accolto in diverse occasioni pubbliche negli anni passati, sembrerebbe concretizzare il legame in un lavoro cinematografico che utilizza il tessuto urbano come parte integrante della narrazione.

Il ritorno di Stone dietro la macchina da presa si intreccia quindi con il ruolo di Roma come scenario privilegiato del cinema internazionale e anche in questa occasione, la città ha confermato la propria capacità di adattarsi a produzioni diverse, mantenendo intatta la propria identità visiva.