Olimpiadi, il segreto di Jutta Leerdam è la pasta italiana

La pasta italiana è il segreto della vittoria di Jutta Leerdam alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: la rivelazione della pattinatrice olandese

Jutta Leerdam è una delle atlete più acclamate delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: la pattinatrice olandese, che vanta milioni di follower sui social, è riuscita a conquistare la sua prima medaglia d’oro, vincendo gara dei 1.000 metri di velocità.

Un trionfo atteso da tempo dopo l’argento vinto ai Giochi di Pechino del 2022. Dietro al successo della Leerdam, c’è un “segreto” italiano: la pasta mangiata nel Villaggio Olimpico.

Jutta Leerdam e la rivelazione sulla pasta italiana alle Olimpiadi

La stessa Jutta Leerdam, dopo la medaglia d’oro conquistata a Milano-Cortina 2026, ha pubblicato su TikTok un video in cui ha elogiato la pasta italiana, spiegando come la differenza di alimentazione tra queste Olimpiadi e quelle disputate a Pechino abbia giocato un ruolo importante nell’affrontare la sua gara.

“La differenza più grande tra queste Olimpiadi e le scorse è che durante le precedenti ho mangiato un sacco di insalate, mentre durante queste ho mangiato tanti carboidrati – ha dichiarato la pattinatrice olandese – tanta pasta, tanto pane e avena ma soprattutto pasta. Ho mangiato un sacco di piatti di pasta qui in Italia e hanno funzionato alla grande”.

Nel video, in cui a un certo punto si sente anche la voce del suo compagno, il pugile statunitense Jake Paul, Jutta Leerdam si è rivolta anche ai follower, invitandoli a non sposare regimi alimentari troppo restrittivi: “Ricordatevi di mangiare, ragazzi!”.

In un precedente video, diffuso sempre sui social network, l’atleta olandese aveva documentato la sua vita all’interno del Villaggio Olimpico, mostrando ai suoi follower i piatti serviti in mensa: dal pane agli yogurt, passando per i cereali, le verdure, le mozzarelle, la pizza, la focaccia e, naturalmente, la pasta.

La vittoria di Jutta Leerdam ha contribuito ad aumentare la sua popolarità, non solo a livello nazionale: se in Olanda è considerata da anni una vera e propria star, la vetrina di Milano-Cortina l’ha consacrata a personaggio pubblico di fama mondiale. E la rivelazione sulla pasta ha mandato in visibilio i fan italiani.

Chi è Jutta Leerdam

Nata nel 1998 a ‘s-Gravenzande, località olandese situata nel comune di Westland, Jutta Leerdam ha iniziato a dedicarsi allo sport fin da giovanissima età, diventando ben presto una pattinatrice sul ghiaccio.

Quella conquistata a Milano-Cortina 2026 è la sua prima medaglia d’oro olimpica: quattro anni prima, ai Giochi Invernali di Pechino, era arrivata seconda nella stessa specialità (i 1.000 metri) ottenendo la medaglia d’argento dietro alla giapponese Miho Takagi e davanti al bronzo della statunitense Brittany Bowe.

Nel corso della sua carriera, la Leerdam ha vinto anche sette medaglie ai Mondiali distanza singola: quattro ori tra Inzell 2019, Salt Lake City 2020 e Heerenveen 2023; un argento a Heerenveen 2021; due bronzi tra Heerenveen 2023 e Calgary 2024.

A livello continentale ha vinto la medaglia d’oro agli Europei del 2020 a Heerenveen trionfando nei 1.000 metri. In Coppa del Mondo vanta un piazzamento al ventesimo posto nel 2019 nei 500 metri e un quarto posto l’anno successivo nei 1.000 metri.

Quando gareggiava nella categoria juniores, Jutta Leerdam ha vinto anche dodici medaglie ai Mondiali, conquistando cinque ori: classifica generale, 1.500 metri e inseguimento a squadre a Helsinki 2017; inseguimento a squadre e sprint a squadre a Salt Lake City 2018.