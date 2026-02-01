La capillare organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prevede ben 16 discipline che si svolgeranno in 7 luoghi diversi

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, prevedono un’organizzazione a dir poco minuziosa e ramificata. Questa edizione sarà infatti la prima ad essere davvero “diffusa”: le competizioni saranno distribuite in tre regioni italiane (Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto), in un territorio di oltre 22mila km quadrati. Gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, gareggeranno in 16 discipline – una in più rispetto ai precedenti Giochi Olimpici Invernali – che si terranno in quattro diverse zone principali, al cui interno si trovano le sette località che faranno da sede all’evento. Scopriamo nel dettaglio come sono organizzate queste Olimpiadi tutte italiane.

Quali sono le discipline delle Olimpiadi Invernali 2026

Iniziamo proprio dalle discipline: quest’anno, a Milano Cortina 2026 saranno presenti 16 sport – la new entry, rispetto alle Olimpiadi di Pechino 2022, è lo sci alpinismo. Il programma prevede ben 116 competizioni, ripartite tra maschili (54 gare), femminili (50 gare) e miste (12 gare). Particolare non secondario è la partecipazione femminile, che si attesta – almeno secondo le stime – come la più elevata di sempre: si parla infatti di un 47% di atlete nel totale di coloro che gareggeranno ai Giochi Olimpici Invernali.

Ecco la lista delle 16 discipline in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026:

Biathlon;

Bob;

Combinata nordica;

Curling;

Hockey su ghiaccio;

Pattinaggio di figura;

Pattinaggio di velocità;

Salto con gli sci;

Sci acrobatico (freestyle);

Sci alpinismo (ski mountaineering);

Sci alpino;

Sci di fondo;

Short track;

Skeleton;

Slittino;

Snowboard.

Dove si tengono le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina

Come abbiamo anticipato, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono quelle che coinvolgono il territorio più esteso di sempre: ben tre regioni italiane, quattro macro-aree e sette località in cui si terranno le competizioni – più due d’eccezione. Ci sono Milano, sede della cerimonia di apertura e di alcune delle gare olimpiche, Cortina d’Ampezzo, la Valtellina (con le località di Bormio e di Livigno) e la Val di Fiemme (con le località di Tesero e di Predazzo), cui si aggiungono Anterselva e la città di Verona, che si aggiudicano due eventi speciali.

Vediamo un po’ più nel dettaglio dove si terranno le varie gare dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

La città di Milano è il fulcro organizzativo – e non solo – di queste Olimpiadi: lo Stadio San Siro sarà protagonista della cerimonia di apertura, mentre nei principali impianti sportivi del capoluogo si svolgeranno alcune competizioni. Il Milano Ice Park, situato nel polo fieristico di Rho, ospita due strutture: lo Speed Skating Stadium accoglierà le competizioni di pattinaggio di velocità, mentre presso la Rho Ice Hockey Arena si terrà parte delle gare di hockey su ghiaccio. Le altre avranno come location la nuovissima Arena Santa Giulia. Per il pattinaggio di figura è stata scelta l’Ice Skating Arena (l’ex Forum di Assago), dove avranno luogo anche le competizioni di short track.

Cortina d’Ampezzo è l’altra principale località delle Olimpiadi Invernali 2026, come omaggia lo stesso nome scelto per l’evento. Il suo Curling Olympic Stadium, recentemente ristrutturato, ospiterà le gare di curling, mentre sarà il neonato Sliding Centre (costruito per l’occasione) ad accogliere le discipline del bob, dello slittino e dello skeleton. Infine, presso le piste mozzafiato del Tofane Alpine Skiing Centre avrà luogo lo sci alpino femminile.

In Valtellina, gli impianti di Bormio saranno grandi protagonisti: lo Stelvio Alpine Ski Centre, con la sua famosissima pista Stelvio in primo piano, accoglieranno sia lo sci alpino maschile che le competizioni di sci alpinismo. A Livigno, invece, spicca lo Snowpark Mottolino che ospiterà le gare di snowboard e quelle di sci acrobatico – il freestyle sarà condiviso anche con il Livigno Aerials & Moguls Park.

Passiamo in Val di Fiemme: presso la località di Predazzo, dove si trova lo Ski Jumping Stadium, si svolgeranno le competizioni di salto con gli sci e quelle di combinata nordica. A Tesero, nel Cross-Country Skiing Centre, si terranno invece altre gare di combinata nordica e quelle di sci di fondo.

Infine, le due località d’eccezione: Anterselva ospiterà le gare di biathlon presso la Biathlon Arena, mentre l’Arena di Verona sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.