Ipotesi Olimpiadi estive a Roma, in Italia è già scontro per una eventuale candidatura della Capitale, mentre Renzi e Giani rilanciano la Toscana

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono state un grande successo, organizzativo e di pubblico: hanno mostrato al mondo intero le capacità dell’Italia, togliendo anche i dubbi sorti sulla scelta di organizzare un evento diffuso con più location e non in una sola città.

Sull’onda dell’entusiasmo per la riuscita della manifestazione e le tante medaglia conquistate dagli atleti azzurri, in molti immaginano già un’Olimpiade estiva in territorio italiano, magari a Roma, dopo la candidatura persa dalla Capitale nel 2004 e quella ritirata per il 2024. La questione è aperta e il dibattito è già iniziato.

Olimpiadi estive in Italia, lo scontro

Tra chi ha iniziato a immaginare la possibilità che l’Italia torni a ospitare le Olimpiadi estive dopo i Giochi di Roma del 1960 c’è Luciano Buonfiglio: il presidente del CONI ha dichiarato apertamente che il nostro Paese meriti l’opportunità di organizzare l’evento sportivo più atteso al mondo.

“Io credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura – ha dichiarato Buonfiglio – poi è chiaro che il CONI è uno degli stakeholder ma deve essere condiviso con il Ministro dello Sport Andrea Abodi e con il Governo, perché è una scelta che merita tutta l’attenzione, la pianificazione, la programmazione, la realizzazione di impianti e al tempo stesso investimenti”.

In un video pubblicato su ‘Repubblica’, a Buonfiglio viene chiesto su chi sceglierebbe se si dovesse puntare tra la Lombardia e la Toscana come sede delle possibili Olimpiadi italiane. Il numero uno del CONI ha risposto indicando Roma: “Nella Capitale c’è una percentuale di impianti già realizzata, poi dipende da come ci si candida. Il 2036 e il 2040 sono lontani, però credo che il nostro Paese meriti un’Olimpiade estiva”.

Predica calma, invece, Giovanni Malagò, il predecessore di Buonfiglio alla guida del CONI e attuale presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore dei XXV Giochi Olimpiadi Invernali:

“Olimpiadi estive a Roma utopia? Chiunque oggi esprima opinioni su questo argomento onestamente sbaglia, è fuori luogo – ha spiegato Malagò – poi è chiaro che tutti possano sognare, ma mi sembra assolutamente prematuro e per certi versi fuori luogo. Ci sono degli aspetti talmente imprescindibili che meritano di essere considerati prima di fare queste dichiarazioni, lo dico con molta franchezza. Poi nella vita se ci fossero della possibilità, perché qui di certezze non ce ne sono, allora sarebbe giusto fare un ragionamento, ma oggi secondo me chi dice qualcosa porta i ragionamenti fuori pista”.

Il sogno di Firenze e della Toscana: la proposta di Renzi e Giani

Per l’eventuale ritorno delle Olimpiadi estive in Italia non ci sarebbe solo Roma, ma anche Firenze: è il sogno del senatore Matteo Renzi che immagina un evento in grado di coinvolgere tutta la Toscana e non solo il capoluogo.

“Firenze e tutta la Toscana, riprendendo una proposta già fatta dal governatore Eugenio Giani – ha dichiarato Renzi in un’interista rilasciata a ‘QN’ – di Milano e Cortina in questi giorni sta parlando tutto il mondo. E il ritorno emotivo che quei territori ne avranno è incalcolabile. Toscana 2040? Immaginiamo per un attimo le gare di sport acquatici sulla costa toscana e quelle di terra tra Firenze e gli altri capoluoghi, sarebbe uno spettacolo”.

Anche Eugenio Giani, Governatore della Toscana, è dello stesso avviso di Renzi: “La Toscana c’è già, la nostra Regione vuole farsi trovare pronta – ha dichiarato Giani a ‘La Nazione’ – noi potremmo ospitare i Giochi in sinergia con Roma e anche con l’Emilia-Romagna, come avevamo già prospettato un anno fa. Le caratteristiche ci sono tutte. Abbiamo le strutture adatte e comunque nella prospettiva del 2040 abbiamo il tempo necessario per costruire tutto quello che ci manca, come è stato fatto per Milano-Cortina“.