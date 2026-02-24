Si torna a parlare della possibilità di candidare Roma per le Olimpiadi estive del 2040: ecco quali sarebbero le location per le gare nella Capitale

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il successo dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha riacceso il sogno di poter ospitare nuovamente in Italia anche le Olimpiadi estive, dopo l’unico precedente di Roma del 1960. La città più indicata per l’evento sarebbe proprio la Capitale: nel mirino il 2040. Alcuni impianti per le gare esistono già, mentre altri andrebbero costruiti.

Olimpiadi Roma 2040: quali potrebbero essere le location

Il CIO parla chiaro: per poter ospitare le Olimpiadi, oltre alle garanzie economiche e politiche, ogni città candidata dovrà usare impianti sportivi già costruiti oppure allestirli in strutture preesistenti anche in via temporanea, realizzandone di nuovi solo se strategici per la promozione delle attività dopo la fine dei Giochi.

Qualora dovesse esserci la candidatura di Roma, il Foro Italico resterebbe il cuore pulsante delle Olimpiadi a partire dallo stadio Olimpico: l’impianto, costruito proprio per i Giochi del 1960, è dotato di una pista che lo rende ideale per le gare di atletica leggera.

Proprio allo stadio Olimpico, nel 2024, sono andati in scena i Campionati Europei di atletica leggera: tutte le gare si sono svolte presso l’impianto capitolino, a eccezione della mezza maratona, della marcia 20 chilometri e delle qualificazioni del getto del peso.

Sempre al Foro Italico si svolgerebbero le gare del torneo di tennis presso i campi che ogni anno ospitano gli Internazionali di Roma: nel 2025, oltre ai campi già esistenti, è stata realizzata anche la SuperTennis Arena impianto da circa 3.000 spettatori montato all’interno dello Stadio dei Marmi che si trova proprio accanto allo stadio Olimpico. Una soluzione che potrebbe tornare utile in ottica Olimpiadi.

Il discorso è più complicato per il nuoto, già partendo dal fatto che la piscina del Foro Italico dovrebbe essere coperta. Il problema più grande, però, è quello della capienza, perché bisognerebbe arrivare almeno a 5-6.000 spettatori. Per i Giochi di Parigi 2024, nella Capitale francese venne costruito il nuovo Centre Aquatique Olympique a Saint-Denis.

Il problema dei palazzetti

Come fatto notare dal ‘Corriere della Sera’, esiste un problema palazzetti: il Paleur, in configurazione sportiva, può ospitare circa 12.000 spettatori, praticamente 6.000 in meno rispetto all’Arena di Bercy dove sono andate in scena le finali di basket e di ginnastica a Parigi.

In più un solo palazzetto non è sufficiente per le Olimpiadi: a Parigi vennero create diverse arene al Paris Expo Porte de Versailles, un’area fieristica simile a quella della Fiera di Roma. Per la pallavolo entrarono fino a 12.000 spettatori, per il tennistavolo 6.550 e per pesistica, pallamano e altri tornei tra i 5.000 e gli 8.000 spettatori.

Per quanto riguarda il nuoto in acque libere e il windsurf, le gare delle eventuali Olimpiadi estive a Roma potrebbero svolgersi praticamente ovunque lungo il litorale laziale. Per il triathlon sarebbe affascinante l’idea di usare il Laghetto dell’Eur, alla luce dell’esperimento positivo della Coppa del Mondo 2025.

Nessun problema per il calcio: tendenzialmente le partite si giocano in stadi che si trovano anche in città molto lontane da quella ospitante. Nel 2024, per esempio, le partite si sono giocate a Marsiglia, Lille, Nantes, Lione e Saint-Etienne, con la finale andata in scena al Parco dei Principi di Parigi, altro stadio parigino.

A Roma, nel 2040, potrebbero esserci due nuovi stadi: quello della Roma a Pietralata e quello della Lazio che da poco ha presentato il progetto di rinnovamento dello stadio Flaminio. Gli impianti, eventualmente, tornerebbero utili anche per altre discipline, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi.