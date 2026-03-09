Offese a Sal da Vinci: esposto per discriminazione territoriale

Offese a Sal Da Vinci, presentato esposto per discriminazione territoriale nei confronti del cantante e di Napoli dopo la vittoria a Sanremo 2026

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 ha dato vita a una polemica legata ad alcune dichiarazioni di un giornalista pubblicate su un noto quotidiano e relative alla canzone “Per sempre sì” dell’artista napoletano.

Offese a Sal Da Vinci, depositato un esposto per discriminazione territoriale

L’avvocato Angelo Pisani, founder del progetto antiviolenza 1523.it aveva annunciato nei giorni scorsi la volontà di presentare un esposto alle autorità competenti per “discriminazione territoriale” nei confronti di Sal Da Vinci e Napoli.

“La libertà di stampa è un valore fondamentale, ma non può diventare libertà di insulto o di discriminazione territoriale” aveva dichiarato il legale, spiegando che l’esposto sarebbe stato presentato nell’interesse dei cittadini napoletani e dei fan dell’artista, affinché vengano valutati “eventuali profili di violenza mediatica e discriminazione territoriale”. Pisani, in una nota aveva poi concluso dicendo: “Napoli merita rispetto, la critica è libera ma la discriminazione non è tollerabile”.

Dopo l’annuncio, come riportato dal ufficiale dell’avvocato Pisani, l’esposto è stato depositato “nell’interesse dei cittadini napoletani, degli amici e dei sostenitori dell’artista Sal Da Vinci” per “la valutazione di violazioni deontologiche, discriminazione territoriale e campagne mediatiche lesive dell’immagine dell’artista Sal Da Vinci e della cultura musicale napoletana“.

Nell’esposto si legge che nei giorni successivi alla pubblicazione delle dichiarazioni in questione, Sal Da Vinci sarebbe stato oggetto di “numerosi attacchi mediatici e campagne di aggressione verbale sui social, provenienti da ambienti ideologici e gruppi organizzati che hanno contribuito a generare un clima di delegittimazione personale e culturale”.

Nelle conclusioni, viene specificato che l’esposto “non intende limitare la libertà di stampa o il diritto di critica, ma richiamare il dovere di responsabilità sociale dell’informazione” in quanto “la musica napoletana rappresenta un patrimonio storico e culturale dell’Italia e non può essere oggetto di stereotipi o accostamenti offensivi che ne compromettano l’immagine”.

Sal Da Vinci ai fan: “Non rispondete alle provocazioni”

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival ha scatenato diverse polemiche che non toccano l’artista napoletano. Il cantante, dopo il successo a Sanremo, è tornato a Napoli ed è stato accolto con una grande festa nel quartiere di Torretta dove ha trascorso la sua infanzia.

E davanti alla sua gente, ha preso il microfono invitando i fan a non curarsi delle provocazioni: “Sono arrivate un sacco di provocazioni ma io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore – ha dichiarato Sal Da Vinci davanti alla folla che si è radunata a Torretta – se poi l’amore è una cosa violenta, allora probabilmente siamo nel mondo sbagliato. Non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, non servono a niente”.

Ad accogliere Sal Da Vinci nel suo quartiere c’erano centinaia di fan davanti al piccolo palco allestito per l’occasione nello slargo di fronte alla sede della Prima Municipalità. Il bagno di folla è avvenuto nella giornata di venerdì 6 marzo 2026, proseguita poi con la tappa verso lo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di campionato tra il Napoli e il Torino.

Prima del match, l’artista campano ha cantato “Per sempre sì”, la canzone vincitrice al Festival di Sanremo, davanti ai tifosi napoletani e ha fatto anche il giro di campo, un modo per ricevere simbolicamente l’abbraccio dei suoi fan. Il club azzurro gli ha regalato anche una maglia speciale del Napoli, con il numero uno e il suo nome sul retro.

Finita l’esibizione, Sal Da Vinci ha assistito alla partita in tribuna d’onore accanto al Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La serata si è conclusa nel migliore dei modi per il cantante e tutti i tifosi azzurri, visto che il Napoli ha conquistato i tre punti, battendo 2-1 il Torino con le reti di Alisson Santos ed Elmas da una parte e di Casadei dall’altra.