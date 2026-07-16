Odissea di Nolan e le location in Italia: "L'isola sembra Itaca"

L’Odissea di Nolan ha tutto per entrare nella storia del cinema: una storia senza tempo come il poema di Omero; un cast stellare da Matt Damon a Charlize Theron, passando per Anne Hathaway e Zendaya; location straordinarie per portare sullo schermo le avventure di Ulisse. E molti dei luoghi dove la troupe è stata impegnata, sono in Italia: scopriamo quali.