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Odissea di Nolan e le location in Italia: "L'isola sembra Itaca"

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Odissea di Nolan ha tutto per entrare nella storia del cinema: una storia senza tempo come il poema di Omero; un cast stellare da Matt Damon a Charlize Theron, passando per Anne Hathaway e Zendaya; location straordinarie per portare sullo schermo le avventure di Ulisse. E molti dei luoghi dove la troupe è stata impegnata, sono in Italia: scopriamo quali.

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