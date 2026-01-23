Gli occhiali "italiani" di Macron vanno a ruba: quanto costano

Perché gli occhiali da sole con lenti blu e stile aviator indossati da Emmanuel Macron sono diventati un nuovo oggetto del desiderio globale

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Gli occhiali da sole di Emmanuel Macron, comparsi per la prima volta durante un intervento ufficiale nel sud della Francia e poi sotto i riflettori internazionali, sono diventati in pochi giorni un oggetto ricercatissimo!

Perché Emmanuel Macron indossa occhiali da sole

Il primo segnale è arrivato da Istres, base militare nel sud della Francia, dove il presidente francese è apparso con una montatura dalle lenti blu specchiate. Da lì, l’accessorio ha accompagnato Macron in altre uscite pubbliche, fino alla consacrazione sul palco del Forum economico mondiale di Davos. In breve tempo, quell’oggetto funzionale è diventato un simbolo riconoscibile, osservato, commentato e cercato.

Macron li ha utilizzati per una lieve emorragia sottocongiuntivale, una condizione non grave ma visibile, che rendeva opportuno proteggere l’occhio dalla luce intensa. Una motivazione medica, quindi, che ha preceduto qualsiasi interpretazione estetica o simbolica.

Il contesto, però, ha fatto il resto e a Davos, in particolare, le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente. La cosa ha assunto una dimensione tale da diventare argomento di commento anche tra altri leader internazionali e in pochi giorni, l’oggetto ha superato il perimetro istituzionale per entrare in quello del consumo, trasformandosi in un must improvviso.

Che marca e modello sono gli occhiali di Macron

Gli occhiali indossati dal presidente sono i Pacific S01, realizzati dalla storica maison parigina Henry Jullien, fondata oltre un secolo fa e specializzata in occhialeria di alta gamma.

Il modello si ispira all’estetica aviator resa celebre dal cinema, con una montatura elegante e lenti blu specchiate.

La produzione segue un processo artigianale complesso, che prevede numerosi passaggi manuali e tempi lunghi di lavorazione, mentre la montatura utilizza la tecnica Doublé Or Laminé, in cui l’oro è integrato direttamente nella struttura metallica, garantendo durata e qualità superiori.

La fabbricazione avviene interamente in Francia, nella regione dello Jura, territorio storicamente legato all’occhialeria. Dal 2023, però, il marchio Henry Jullien è controllato dal gruppo italiano iVision Tech, con sede in Friuli, specializzato in montature di fascia alta.

L’improvvisa attenzione ha avuto effetti immediati sulla produzione. Come riportato su ‘Ansa’, Stefano Fulchir, amministratore delegato di iVision Tech, intervvistato dalla radio Rtl, ha dichiarato: “Fabbrichiamo in media un centinaio di modelli Pacific all’anno, ma vista l’attenzione che hanno destato, potremmo produrne fino a 1.000 quest’anno”.

Quanto costano gli occhiali da sole di Macron

L’interesse crescente ha portato rapidamente alla domanda più ricorrente: quanto costano gli occhiali diventati così popolari? Il prezzo li colloca nella fascia del lusso, coerente con il posizionamento del marchio e con il tipo di lavorazione.

Il modello Pacific S01 viene venduto infatti a 659 euro, cifra che rifletterebbe la qualità dei materiali, il processo produttivo artigianale e la tradizione del marchio. Macron li avrebbe acquistati personalmente già nel 2024, molto prima che diventassero oggetto di attenzione globale.

Sul rapporto tra il presidente e l’azienda, Fulchir ha chiarito un punto fondamentale: “Il presidente non ha accettato che glieli regalassimo, ha tenuto ad acquistarli regolarmente. E ha voluto un modello che fosse interamente fabbricato in Francia”.

Nessun accordo commerciale, dunque, né operazioni di marketing concordate; nonostante questo, l’effetto mediatico è stato immediato e il sito del marchio ha registrato un picco di accessi tale da renderlo temporaneamente inaccessibile, mentre l’attenzione si è estesa anche al gruppo iVision Tech, protagonista di forti movimenti in Borsa.