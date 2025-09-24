In Liguria gli Obama sono stati protagonisti di giornate di relax sullo yacht di Steven Spielberg tra le località più iconiche della Riviera

Il Golfo del Tigullio ha accolto in questi giorni ospiti speciali: gli Obama, che hanno trascorso alcune giornate di riposo, seguiti a distanza da curiosi e fotografi.

Perché Obama ha scelto la Liguria e lo yacht di Steven Spielberg

Barack Obama è atterrato all’aeroporto di Genova in tarda serata, raggiungendo subito Santa Margherita Ligure, dove lo attendeva la moglie Michelle, dato che l’ex first lady era arrivata in anticipo, con qualche giorno di margine, per godersi in tranquillità la costa prima dell’arrivo del marito.

La coppia si è poi imbarcata sul Seven Seas, il celebre yacht di Steven Spielberg, un’imbarcazione di oltre 80 metri che già da giorni stazionava davanti a Portofino. Il legame tra gli Obama e il regista americano sembrerebbe essere di vecchia data, dato che da tempo circolano notizie sulla loro amicizia e sulle vacanze condivise. Lo yacht, valutato circa 250 milioni di dollari, rappresenta una delle più iconiche imbarcazioni private al mondo e offre ogni genere di comfort.

Non si tratta della prima volta che i coniugi hanno scelto la Liguria come meta: già nel 2023 Michelle Obama era stata immortalata in zona, sempre a bordo dello stesso yacht, in compagnia di amici noti come Tom Hanks. La nuova visita ha dunque confermato l’attenzione della coppia per questo angolo d’Italia, dove mare e riservatezza convivono.

Oltre alla cornice paesaggistica, la Liguria ha offerto alla coppia anche la possibilità di trascorrere giorni lontani dagli impegni pubblici, senza la pressione di apparizioni ufficiali. Un aspetto che rende la regione particolarmente amata dai vip internazionali, in cerca di luoghi che sappiano garantire allo stesso tempo bellezza e discrezione.

Quali località della Liguria ha visitato la famiglia Obama

Lo yacht Seven Seas ha seguito un itinerario costiero tra i più suggestivi della Riviera. Dopo aver sostato per giorni davanti alla celebre piazzetta di Portofino, l’imbarcazione ha raggiunto la baia di San Fruttuoso, nota per la sua abbazia medievale nascosta tra mare e monti.

Successivamente, lo yacht è stato avvistato al largo di Camogli, dove numerosi turisti e residenti hanno riconosciuto l’imbarcazione, scattando fotografie da terra e in mare.

La presenza della coppia ha rinnovato l’interesse dei media internazionali verso la Liguria, da sempre meta prediletta per vacanze riservate ma di grande fascino. I coniugi Barack e Michelle Obama hanno mantenuto un profilo discreto, senza apparizioni pubbliche ufficiali, limitandosi a trascorrere giornate di svago in compagnia di amici a bordo.

Accade spesso che Portofino, Camogli o Santa Margherita Ligure vengano scelte come approdo da volti noti dello spettacolo, della musica e della politica: la loro posizione strategica, facilmente raggiungibile anche dagli aeroporti internazionali, unita al fascino di borghi rimasti autentici, ha reso queste località un vero punto di riferimento per il turismo di alto profilo.

In poche giornate la Riviera ha così vissuto un momento di visibilità internazionale: dalle passeggiate glamour di Portofino alle atmosfere più autentiche di Camogli, la vacanza degli Obama ha unito discrezione e fascino, lasciando ancora una volta il segno sulle cronache mondane senza alterare l’equilibrio dei luoghi che li hanno accolti.