Oasis in concerto a Roma: spoilerate le date del tour 2027

Dall'Inghilterra arrivano conferme sul ritorno degli Oasis in Italia per il tour del 2027: sono state spoilerate anche le date e le sedi dei concerti

Proseguono le indiscrezioni legate al prossimo tour degli Oasis, pronti a girare ancora il mondo dopo la reunion del 2025: le voci riguardanti due tappe in Italia si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo le ultime rivelazioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra, dove sono state spoilerate le date dei concerti dei fratelli Gallagher.

Spoilerate le date di concerti degli Oasis a Roma

Stando a quanto riportato dal ‘Sun’, gli Oasis torneranno in Italia nel 2027 per esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma: i concerti sarebbero programmati per il 24 e il 25 luglio. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma in Inghilterra sembrano abbastanza sicuri e le date circolate hanno già mandato in estasi i fan italiani della band di Manchester.

D’altronde sono quasi vent’anni che gli Oasis non si esibiscono nel nostro Paese: l’ultima volta, infatti, risale al 2009. Nei mesi scorsi i fratelli Gallagher hanno disseminato qua e là indizi sulle tappe di Roma: in particolare Liam Gallagher, avvistato proprio nella Capitale, alla domanda su un possibile concerto nella Città Eterna si era lasciato scappare un “Without doubt”, un “senza dubbio” a cui i fan di casa nostra si sono aggrappati colmi di speranza.

Il tour del 2025, quello della grande renunion, è stato un enorme successo e in molti speravano potesse proseguire anche nel 2026, cosa che non è avvenuta. Ma per l’anno prossimo il duo di Manchester è pronto a ripartire e Noel Gallagher, ospite di ‘talkSport Drive’, ha dichiarato: “Non ci sono tornei di calcio l’anno prossimo, quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate”.

Dalle indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il tour del 2027 dovrebbe iniziare a fine maggio con due date a Glasgow, mentre tra il 4 e il 27 giugno sarebbe in programma un lungo blocco di concerti a Manchester. Poi tappe allo Stade de France di Saint-Denis in Francia, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania e allo Stadio Olimpico di Roma.

Altri concerti in Europa dovrebbero andare in scena in Irlanda, Spagna e Olanda, mentre si parla anche di qualche data negli Stati Uniti d’America, in particolare a Boston e Las Vegas. Infine il grande ritorno in patria a settembre con ben sei concerti a Knebworth.

Oasis a Venezia: l’indizio sui concerti

In attesa delle conferme ufficiali sul tour 2027 e sui concerti di Roma, gli Oasis sono appena stati in Italia e più precisamente a Venezia, dove hanno presentato il documentario intitolato ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ alla Mostra del Cinema.

Proprio sul red carpet della biennale, alla richiesta di un fan sui concerti a Roma l’anno prossimo, Liam Gallagher ha risposto “sì”, fornendo un’ulteriore conferma su quelli che si annunciano come i due eventi musicali più attesi in Italia per la prossima estate.

Nel frattempo i fan italiani potranno ingannare l’attesa godendosi il documentario presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia: un’opera che racconta il legame profondo tra la band, la musica e le generazioni di appassionati di tutto il mondo attraverso interviste e le immagini del tour della reunion. L’uscita al cinema di ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ è stata fissata per il 10 settembre 2026 e successivamente sarà disponibile anche in streaming su ‘Disney+’.