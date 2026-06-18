Oasis in concerto a Roma, le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: quali sono le ultime novità sulla data e sulla location nella Capitale

Si fanno sempre più insistenti le voci relative al possibile concerto degli Oasis a Roma nel 2027: come riportato da ‘Repubblica’, sarebbe già partita la trattativa per organizzare una serata-evento allo stadio Olimpico.

Oasis in concerto a Roma: retroscena su data e location

Liam Gallagher in persona, avvistato in tempi non sospetti nella Capitale, aveva assicurato che sarebbe tornato presto, lasciandosi andare ad un “Without doubt”, un “senza dubbio” bastato ai fan della band di Manchester per sperare.

La macchina operativa si sarebbe messa all’opera, ma mancherebbe ancora un po’ per l’annuncio, forse anche dei mesi. C’è chi sostiene che la data del concerto degli Oasis a Roma verrà ufficializzata nel mese di settembre. Al momento la location designata è quella dello stadio Olimpico, ma non è da scartare l’ipotesi di un’area più grande che possa ospitare molti più spettatori.

A segnare la strada da percorrere sarebbe Ultimo con il suo show-evento a Tor Vergata che può superare le 200.000 presenze. Sognare non è vietato, ma bisogna tenere a mente che dopo l’attesissima reunion, i fratelli Gallagher hanno sempre prediletto gli stadi: il tour del 2025 li ha visti esibirsi nei templi del calcio britannico e in quelli del football americano, oltre che negli impianti di Canada, Messico, Corea del Sud, Australia, Argentina, Cile e Brasile.

I ben informati, inoltre, sostengono che Liam e Noel Gallagher stiano pensando di chiudere il nuovo tour a Knebworth, per una sorta di remake dei due concerti consecutivi tenuti il 10 e l’11 agosto 1996 nella campagna inglese, con oltre 125.000 spettatori per ciascuna delle due serate. Un ipotetico show a Tor Vergata, con fiumi di fan, toglierebbe a Knebworth l’unicità di concerto-evento a cui punta la band britannica.

Tutti i concerti degli Oasis in Italia

Gli Oasis si sono esibiti già diverse volte in Italia: storiche le due tappe al Pallido di Milano in occasione del lunghissimo ‘(What’s the Story) Morning Glory? Tour’: la prima è datata 3 luglio 1995, mentre la seconda avvenne il 31 marzo del 1996. Nello stesso tour venne annullato il concerto previsto il 2 ottobre 1996 al Palazzo dello Sport a Roma.

Furono tre, invece, le date italiane del ‘Be Her Now Tour’, tutte ravvicinate: il 15 novembre del 1997 al Pala Malaguti di Bologna, il 16 e il 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Altre due tappe videro i fratelli Gallagher suonare nel nostro Paese per lo ‘Standing on the Shoulder of Giants Tour’: il 30 maggio del 2000 al Mediolanum Forum di Milano, dopo la fugace apparizione di tre mesi prima come super ospiti al Festival di Sanremo, e il 18 giugno a Imola per l’Heineken Jammin’ Festival.

Nel 2002 gli Oasis si esibirono a Piazza San Giovanni per il Concerto del Primo Maggio, per poi regalare altri al pubblico italiano: il 12 giugno al Vox Club di Modena, il 16 luglio allo stadio Romeo Menti di Vicenza, il 17 luglio al Lucca Summer Festival, il 26 e il 27 luglio allo Stadio del Tennis del Foro Italico a Roma, il 22 novembre al Mediolanum Forum di Milano e il 23 novembre all’Adriatic Arena di Pescara.

Altre sei date italiane per il ‘Don’t Believe the Truth Tour’: 12 maggio 2005 all’Alcatraz di Milano, 12 giugno 2005 all’Heineken Jammin’ Festival di Imola, il 29 ottobre 2005 al Palaverde di Villobra, il 30 ottobre 2005 al Mediolanum Forum di Milano, 6 febbraio 2006 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il giorno successivo al PalaLottomatica di Roma.

Infine per il ‘Dig Out Your Soul Tour’ del 2009, gli Oasis si esibirono: il 2 febbraio al Mediolanum Forum, il 21 febbraio al Palaverde di Villorba, il 23 febbraio al Palaonda di Bolzano e il 24 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre venne annullato il concerto del 30 agosto 2009 all’I-Day Festival di Milano.