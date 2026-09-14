Oasis in concerto a Roma: l'annuncio con i droni sull'Olimpico

Gli Oasis hanno annunciato i concerti in Italia per il prossimo tour con uno spettacolare gioco di luci con i droni sullo stadio Olimpico di Roma

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La notizia che i fan degli Oasis stavano aspettando è diventata ufficiale: la band di Manchester tornerà a esibirsi in Italia nel 2027 con due concerti in programma a Roma.

Gli Oasis annunciano i concerti a Roma con i droni sull’Olimpico

L’annuncio è arrivato in maniera spettacolare, come si addice ai fratelli Gallagher: nella serata di domenica 13 settembre 2026, lo Stadio Olimpico di Roma ha fatto da sfondo a una scenografia luminosa, con decine di droni che in aria hanno ricomposto la scritta Oasis sopra l’impianto capitolino.

Un’immagine suggestiva che per qualche minuto ha trasformato il cielo romano in un enorme schermo per il messaggio rivolto direttamente ai fan italiani della band britannica. L’operazione ha ricalcato quanto successo qualche ora prima sopra l’Etihad Stadium, l’impianto di casa del Manchester City, il club inglese tifato da Liam e Noel Gallagher.

La scritta sullo Stadio Olimpico formata dai droni è stata rilanciata sui social da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che nel post pubblicato su Instagram ha scritto: “Gli Oasis a Roma, grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo”.

Qualche giorno prima, gli Oasis avevano preannunciato il loro arrivo a Roma con un altro video pubblicato sui vari canali social ufficiali: nel filmato si vede una Vespa girare per i vicoli di Trastevere, tra i sampietrini e le stradine dello storico rione Capitolino.

La band di Manchester ha usato l’ambientazione trasteverina per lasciare un indizio su quella che sarà la location dei concerti italiani del tour 2027, annunciata poi ufficialmente con lo spettacolare gioco di luci dei droni sullo Stadio Olimpico.

Caccia ai biglietti e alle dati degli Oasis a Roma

Annunciato ufficialmente che sarà lo Stadio Olimpico di Roma la location dei concerti degli Oasis in Italia, i fan devono attendere ancora un po’ per conoscere le date dei due eventi del tour del 2027. Bisogna aspettare qualche giorno in più, invece, per sapere i prezzi dei biglietti, oltre alle date in cui sarà possibile acquistarli. Si prevede una corsa serrata per assicurarsi i tagliandi con circa 120.000 posti complessivi per le due serate romane.

In Inghilterra, nel frattempo, sono state già spoilerate le date dei concerti degli Oasis nella Capitale: secondo quanto riportato dal ‘Sun’, le due esibizioni sarebbero programmate per il 24 e il 25 luglio del 2027; date ancora non ufficiali ma nell’articolo pubblicato dal tabloid britannico sembrano abbastanza sicure.

Il grande tour che segue quello della reunion del 2025 porterà la band di Manchester in giro per l’Europa, tra Scozia, Francia, Germania, Irlanda, Spagna e Olanda, e anche negli Stati Uniti, dove dovrebbero esibirsi a Boston e Las Vegas. Il gran finale, invece, è previsto in Inghilterra a Knebworth durante il mese di settembre.

Un piccolo assaggio dello spettacolo che Liam e Noel Gallagher regaleranno al pubblico di Roma arriva dal documentario ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ presentato alla Mostra del Cinema di Venezia prima dell’uscita nelle sale. Il documentario racconta le tappe del tour della reunion, mostrando il profondo legame tra la band e i fan.