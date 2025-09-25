Milano, il nuovo Twiga firmato Del Vecchio ha aperto con 50 Cent

Inaugurazione in grande stile per il Twiga di Milano firmato Del Vecchio: il nuovo locale ha aperto con l'esibizione del rapper americano 50 Cent

Grande inaugurazione per il Twiga di Milano, il locale che ha aperto i battenti proprio durante la settimana della moda. Ad animare la prima serata è stato 50 Cent, rapper statunitense che ha scaldato gli ospiti con i suoi cavalli di battaglia.

Il nuovo Twiga di Milano ha aperto con 50 Cent

50 Cent è stato l’ospite d’onore della serata inaugurale del Twiga di Milano, andata in scena martedì 23 settembre 2025: apertura in grande stile per il locale di via Turati 29 che si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento della movida milanese.

Il rapper americano, alle 2 di notte, ha impugnato il microfono, dando vita a uno show dal vivo che lo ha visto cantare alcuni dei suoi successi più popolari come “In Da Club”, “21 Questions”, “Window Shopper” e “Just a Lil Bit”.

Nel pubblico presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno potuto ammirare da vicino l’esibizione del rapper. A caratterizzare la serata inaugurale è stata anche una carta cocktail firmata da Francesco De Cristofaro e il suo team, con i classici accostati alle creazioni contemporanee. Tra i signature più apprezzati della serata spiccano il French Martini, elegante e fruttato, e il Branson Bee’s Knees, drink audace, ideale per l’after dinner.

Il nuovo Twiga di Milano firmato Leonardo Maria Del Vecchio è caratterizzato da una doppia anima: dalle 21.00 a mezzanotte si cena al ristorante con un menu dedicato alla cucina italiana; dopo mezzanotte, invece, il locale si trasforma in un club esclusivo con ospiti internazionali.

Prima dell’attesissima inaugurazione sono state divulgate le regole di comportamento per il nuovo locale milanese: all’interno del club, per garantire la privacy degli ospiti, non entrano gli smartphone o, almeno, vengono oscurate le fotocamere. Si tratta di una regola istituita in nome della riservatezza e dell’esclusività.

Gli ospiti vip e il programma

Non potevano mancare ospiti vip alla serata inaugurale del Twiga di Milano. Tra i volti noti che hanno partecipato alla prima del nuovo locale milanese, troviamo Diletta Leotta, giornalista e volto di punta dell’emittente Dazn che detiene i diritti delle partite del campionato di calcio di Serie A.

Presente anche Michelle Hunziker, presentatrice tv, insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Presente che hanno contributo ad arricchire l’atmosfera glamour, trasformando ulteriormente l’evento in uno degli appuntamenti più chiacchierati della stagione.

Diletta Leotta, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno assistito all’esibizione di 50 Cent: il rapper, durante il suo soggiorno in Italia, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino.

“L’America si presenta davvero bene in Italia durante la settimana della moda – ha scritto 50 Cent nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram – eccomi qui con l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilma J. Fertitta”.

Il programma del Twiga è molto variegato per le prossime serate: occhi puntati su sabato 27 quando nel nuovo locale milanese è attesa Naomi Campbell. La top model britannica, per una sera, sveste i panni della modella e indossa quelli del Dj per un’esibizione alla console.