Nuovo Stadio della Roma, ok definitivo: i lavori possono partire

Ok della Conferenze dei Serivzi decisoria alla costruzione del nuovo stadio della Roma: ecco dove sorgerà e quale sarà la capienza dell'impianto

La Conferenza dei Servizi decisoria, presieduta dal Commissario Straordinario del Governo Massimo Sessa, ha espresso parere favorevole alla costruzione del nuovo stadio della Roma, concludendo così il percorso amministrativo di approvazione del progetto che doterà la Capitale di un nuovo impianto sportivo.

Nuovo stadio della Roma: c’è l’ok definitivo

Come si legge sul sito ufficiale del Comune di Roma, in seguito all’approvazione verranno avviate la verifica del Pfte e le procedure di gara previste dalla legge, con l’obiettivo di iniziare i lavori nella primavera del 2027.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a proposito dell’ok per i lavori del nuovo stadio della Roma, ha dichiarato: “È un’altra giornata storica per Roma. La conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria corona quattro anni di lavoro della nostra Amministrazione. È un risultato che i tifosi giallorossi aspettano da decenni ed è una grande opportunità per tutta la città.

Sarà un impianto bellissimo, moderno, aperto e vissuto durante tutto l’anno. Con la sua realizzazione si riqualificherà un intero quadrante cittadino, con nuovi spazi pubblici, piazze e soprattutto due grandi parchi aperti alla cittadinanza. Parliamo di quasi 12 ettari di verde pubblico”.

La Roma ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria per la costruzione del nuovo stadio della società giallorossa a Pietralata:

“La conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, segna un passaggio fondamentale e storico per l’AS Roma verso la realizzazione del nuovo stadio. È un traguardo che premia anni di lavoro, impegno e collaborazione, portati avanti con determinazione, visione e continuità dalla Famiglia Friedkin, nella convinzione che il futuro dell’AS Roma debba essere costruito attraverso progetti solidi e ambiziosi, e che il Club desidera condividere con tutte le istituzioni e i soggetti che hanno contribuito a raggiungerlo.

L’AS Roma ringrazia Roma Capitale, il Commissario UEFA Euro 2032, la Regione Lazio, il Ministro per lo Sport e i Giovani, tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, insieme ai professionisti e ai collaboratori che hanno accompagnato questo percorso con competenza e responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, che hanno atteso e sostenuto questo progetto con passione e fiducia.

Da oggi si apre una nuova fase, con l’obiettivo di dare all’AS Roma e alla città uno stadio moderno, sostenibile e all’altezza della loro storia e delle loro ambizioni. Un progetto pensato non solo come nuova casa del Club e dei suoi tifosi, ma come un patrimonio per Roma, capace di generare nuove opportunità, contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo del territorio e produrre benefici duraturi per l’intera città e per la sua comunità”.

Come sarà il nuovo stadio della Roma

Dopo Inter e Milan che costruiranno un nuovo stadio al posto di San Siro, anche la Roma avrà un impianto di proprietà che sorgerà nel quartiere di Pietralata, in una zona strategica per la mobilità.

L’impianto si troverà a brevissima distanza dalla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, principale hub cittadino per l’alta velocità, e sarà servito da una fermata della linea B della metropolitana di Roma.

La capienza sarà di poco più di 60.000 spettatori: la posa della prima pietra è prevista per la primavera del 2027 con l’obiettivo di terminare la costruzione entro il 2031, in tempo per gli Europei di calcio del 2032 organizzati insieme da Italia e Turchia.