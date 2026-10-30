Il nuovo San Siro sarà il Generali Stadium: le cifre dell'affare

Svelato il progetto del nuovo San Siro che si chiamerà Generali Stadium: le cifre dell'affare e i tempi per la costruzione dell'impianto milanese

Presso la splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano, è andato in scena il briefing di presentazione del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan che nascerà nell’area di San Siro, prendendo il posto dell’attuale Giuseppe Meazza.

Il nuovo San Siro si chiamerà Generali Stadium

Nel corso del briefing con la stampa, è stato annunciato il nome del nuovo stadio di Milano: si chiamerà Generali Stadium, con nome e logo della compagnia di assicurazioni che sarà ben visibile all’esterno dell’imponente struttura.

Inter e Milan hanno così risolto la questione legata ai naming rights, gli accordi con cui un’azienda associa il proprio nome allo stadio: in corsa c’erano diverse società ma alla fine l’ha spuntata Generali, da poco inserita all’interno della classifica delle migliori aziende d’Italia stilata dal Time.

Nerazzurri e rossoneri seguono l’esempio di altri stadi italiani già legati a nomi di importanti realtà: a Torino, per esempio, l’impianto della Juventus si chiama Allianz Stadium, mentre a Bergamo quello dell’Atalanta ha preso il nome di New Balance Arena; a Reggio Emilia c’è il Mapei Stadium, a Udine il Bluenergy Stadium e a Cagliari l’Unipol Domus.

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la partnership tra Generali e i due club milanesi frutterà ricavi intorno ai 650 milioni di euro a lungo termine, probabilmente nell’arco di vent’anni.

Nuovo stadio di Milano: le cifre del progetto

Su ‘Panorama’ sono state riportate le cifre del progetto che porterà alla realizzazione del nuovo stadio di Milano: si parla di una spesa complessiva di 2,3 miliardi di euro che però non servirà solo alla costruzione dell’impianto.

Il budget per la costruzione sarebbe di 708 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere 175 milioni di euro per l’acquisto del vecchio Giuseppe Meazza, 114 milioni di euro per la realizzazione del progetto e la cantierizzazione in condizioni di massima sicurezza, 115 milioni di euro per la parziale demolizione dell’attuale San Siro e la rifunzionalizzazione della parte che resterà in piedi.

E ancora: 57 milioni di euro per le opere connesse, come il rifacimento del tunnel Patroclo, più 370 milioni di euro per tutta la parte che riguarda le aree circostanti, 400 milioni di costi aggiuntivi e oneri finanziari di 382 milioni di euro.

Il business plan delineato da Inter e Milan prevede ricavi da 120 milioni di euro a stagione, di cui 80 milioni di euro legati al comparto dello stadio, e altri 40 milioni provenienti dalle attività commerciali.

Quando sarà pronto il Generali Stadium di Milano

La tabella di marcia prevede l’inizio dei lavori per il 2028: il nuovo stadio di Milano sarà pronto per la stagione 2031/2032, al termine della quale ospiterà anche le partite degli Europei di calcio organizzati dall’Italia e dalla Turchia.

L’architetto Norman Foster, a proposito del progetto del Generali Stadium, ha spiegato: “San Siro è uno spazio leggendario, un punto di riferimento – si legge su ‘Ansa’ – è stata una sfida affascinante. Volevamo ricreare quello che San Siro ha già ma facendo un passo in là. Uno stadio radicato nel presente, inclinato nel futuro e inarcato nel passato.

Le curve saranno un muro di undicimila persone, inclinate di 37 gradi, l’essenza dello stadio. L’impianto sarà noto al di fuori dell’Italia, un luogo iconico che va al di là della sua mera funzione ma strettamente legato al calcio. Sono stati fatti tanti cambiamenti a Milano, con edifici più alti ma l’anima rimane. Se ci proiettiamo al futuro, la tradizione sarà conservata e sarà immediatamente riconoscibile”.