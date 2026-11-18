Un nuovo nome per il lago di Garda? La proposta nasce dalla fantasia di alcuni bambini tedeschi che con una lettera hanno sorpreso la Comunità del Garda

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Un gruppo di bambini di un asilo di Monaco di Baviera ha inviato una lettera alla Comunità del Garda per proporre un nuovo nome per il lago di Garda, ispirato a un personaggio molto conosciuto del mondo dei cartoni animati e dei videogiochi!

Perché i bambini tedeschi vogliono chiamare il lago Gardaros

Una lettera scritta a mano e proveniente dalla Germania è arrivata negli uffici della Comunità del Garda, in via Calsone a Salò. A trovarla nella cassetta della posta è stato Pierlucio Ceresa, segretario generale dell’ente, che ha raccontato di aver notato subito un particolare piuttosto insolito, ovvero che era scritto prevalentemente in italiano e che proveniva da un asilo di Monaco di Baviera!

A firmare la lettera sono stati alcuni alunni che si sono presentati come i bambini dai cuoricini blu e che hanno avanzato una proposta curiosa: ovvero vorrebbero cambiare il nome del lago di Garda in Gardaros, prendendo spunto da Garados, il nome tedesco di Gyarados, uno dei Pokémon di tipo Acqua e Volante, e hanno deciso di condividere la loro idea direttamente con l’istituzione che rappresenta il territorio gardesano.

Pierlucio Ceresa, segretario generale della Comunità del Garda, ha sottolineato la particolarità di ricevere una lettera scritta a mano in un’epoca dominata dalle comunicazioni digitali e ha condiviso il messaggio dei bambini con Mariastella Gelmini, senatrice e presidente dell’ente, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa.

Come si legge su ‘BresciaOggi’, Gelmini ha dichiarato: “Ci sono lettere che, nella loro semplicità, riescono a trasmettere messaggi profondi. Quella che abbiamo ricevuto alla Comunità del Garda dai bambini di un asilo di Monaco di Baviera è una di queste”.

Secondo la presidente, il messaggio dimostra quanto il Garda sia conosciuto e apprezzato anche oltre i confini italiani e il fatto che alcuni bambini abbiano scelto proprio questo lago per una proposta nata dal loro immaginario rappresenta, nelle sue parole, un segno del legame che il territorio riesce a creare anche con le nuove generazioni.

La risposta della Comunità del Garda alla proposta dei bambini

La proposta dei bambini tedeschi è stata accolta con affetto da Mariastella Gelmini, che ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di proteggere il lago e conservarne le caratteristiche per le generazioni future.

Come riportato da BresciaOggi, Gelmini ha precisato: “Significa difenderne la bellezza, tutelarne l’ambiente e le acque, preservarne l’identità e renderli sempre più accoglienti, sostenibili e vivibili, soprattutto per le generazioni che verranno”.

Gelmini ha inoltre invitato i bambini a visitare il Benaco insieme alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere da vicino il luogo al quale vorrebbero attribuire un nuovo nome.

“Ai nostri piccoli amici di Monaco voglio rivolgere, a nome mio e di tutta la Comunità del Garda, un ringraziamento davvero speciale. La loro lettera ha ricordato quanto sia importante continuare a prenderci cura di questo straordinario patrimonio che abbiamo la responsabilità e il privilegio di rappresentare. Naturalmente li aspettiamo sul nostro lago, magari insieme alle loro famiglie e ai loro insegnanti, per scoprire dal vivo la bellezza del loro amato ‘Lago Gardaros’”.