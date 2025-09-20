Nuovo hotel di lusso a Milano: maxi investimento da 130 milioni

Un progetto che prevede di dare nuovo volto alla zona di Milano nota come Linate Airport District include anche la costruzione di un hotel di lusso

A Milano è stato dato il via a un progetto che ha l’obiettivo di combinare ospitalità di alto livello e sostenibilità. Il cuore è un nuovo hotel di lusso che prevede un investimento di 130 milioni di euro. L’apertura del nuovo hotel quattro stelle del brand DoubleTree by Hilton, prevista per il primo semestre del 2028, avverrà nell’area dell’aeroporto di Linate. Questa struttura non sarà soltanto un punto di riferimento per i viaggiatori, ma anche il cuore di un più ampio piano di conversione urbana capace di ridisegnare l’immagine della zona Linate Airport District (LAD).

Il progetto del nuovo hotel di lusso a Milano

La nuova struttura alberghiera, DoubleTree by Hilton, è attualmente in fase di approvazione da parte di Sea Aeroporti di Milano ed Enac e sarà realizzata dal gruppo Costim. Lo sviluppo del progetto, invece, sarà a opera dello studio Tectoo mentre lo studio Marco Piva si occuperà dell’interior design. L’hotel avrà collegamento diretto al terminal dell’aeroporto di Linate. Inoltre, è prevista una connessione anche con la nuova linea M4 blu della metropolitana di Milano che connette in poche fermate lo scalo milanese a San Babila.

Il DoubleTree by Hilton si svilupperà su una superficie di circa 10.000 metri quadrati e offrirà 216 camere, tra le quali sono previste anche alcune suite. Gli spazi interni saranno pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale, e in particolare i clienti viaggiatori, per i quali è prevista un’attenzione particolare al comfort. A disposizione degli ospiti ci saranno anche aree congressuali, un ristorante di alta fascia, un centro fitness e una lounge.

Come già accennato, la realizzazione di questa struttura rappresenta molto più di un investimento alberghiero dato che è parte integrante di un piano di riconversione della zona dell’aeroporto di Linate (LAD). Qui ci saranno, infatti, quasi 25.000 metri quadrati di nuovi uffici e servizi che potranno essere utili non solo per i lavoratori dell’area ma per tutti i cittadini milanesi e i viaggiatori.

A Linate nuovo polo urbano moderno e sostenibile

L’albergo DoubleTree by Hilton si inserisce, quindi, nel più ampio disegno del nuovo Linate Airport District (LAD), un piano di valorizzazione dell’area aeroportuale di circa 38mila mq. Il progetto prevede, oltre alle nuove strutture edilizie, circa 14.000 metri quadrati di aree verdi ma anche percorsi ciclo-pedonali e spazi dedicati al tempo libero. Questa trasformazione segna una nuova fase per Linate, che non sarà più solo uno scalo, ma un distretto dotato di servizi di alto livello. L’obiettivo è quello di coniugare funzionalità, mobilità e sostenibilità, in un’area che dà facile accesso al centro di Milano.

‘Ansa’ ha parlato di questo progetto e l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini ha sottolineato l’importanza di questa operazione: “Il progetto del DoubleTree by Hilton all’interno del Linate Airport District riflette la nostra visione di un aeroporto sempre più integrato con la città. Non si tratta solo di un’infrastruttura di trasporto, ma di un polo urbano moderno e sostenibile, capace di offrire servizi di alto livello a passeggeri, imprese e cittadini. Questo intervento contribuirà a rendere Milano Linate ancora più attrattivo e competitivo.”

Le parole dell’amministratore Brunini racchiudono la filosofia alla base dell’importante investimento. Non si tratta solo di edificare un nuovo hotel, ma di trasformare l’intero contesto aeroportuale in un luogo in grado di combinare mobilità, business e ospitalità.