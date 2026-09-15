Nuovo allarme pasta in Italia: cosa succede tra grano ed energia

In Italia scatta un nuovo allarme pasta: cosa sta succedendo all'intero settore tra l'aumento delle quotazioni del grano e i rincari energetici

Scatta un nuovo allarme pasta in Italia: i prezzi del grano duro stanno facendo registrare nuove impennate a causa di fattori che vanno dalle tensioni geopolitiche all’incremento dei costi energetici e dei trasporti.

Allarme pasta in Italia: cosa sta succedendo

Il settore della pasta, tra i più importanti in Italia, deve fare i conti con problemi che rischiano di gravare su tutta la filiera. I prezzi del grano duro stanno salendo di nuovo, mentre i rincari energetici continuano a incidere in maniera negativa sui costi produttivi dei pastifici.

Il tutto si inserisce all’interno di uno scenario geopolitico internazionale molto delicato: l’incertezza legata al conflitto tra la Russia e l’Ucraina, unita alle tensioni in Medio Oriente nello Stretto di Hormuz, influisce sulla stabilità del mercato globale con ripercussioni anche sulle catene di fornitura. Il continuo aumento dei costi di produzione desta forti preoccupazioni per il settore, soprattutto in vista di possibili adeguamenti dei prezzi con conseguenze che sarebbero evidenti per i consumatori finali.

A lanciare l’allarme è Massimo Menna, il Presidente del Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano Igp, nonché Amministratore Delegato di Pasta Garofalo: “Stiamo vivendo un periodo difficile dal punto di vista generale – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – i mercati dei cereali sono interconnessi e quando vengono meno esportazioni importanti, come può accadere per effetto delle tensioni tra Russia e Ucraina, i prezzi tendono inevitabilmente a salire. C’è stato un certo aumento dei prezzi e questo ovviamente ci preoccupa. Speriamo sempre che prevalga il buon senso e che le tensioni internazionali possano ridursi”.

Sui prezzi incidono anche fattori come la volatilità delle quotazioni del grano, l’aumento dei costi energetici e dei carburanti e i rincari dei trasporti: “Quando i prezzi dei cereali aumentano oltre determinati livelli, gli effetti si propagano lungo tutta la filiera. Per questo guardiamo con attenzione all’evoluzione dei mercati internazionali, pur mantenendo fiducia nella capacità delle imprese italiane di continuare a investire su qualità, innovazione e sostenibilità”.

Le previsioni per il futuro

Nonostante le difficoltà del momento attuale, le previsioni per il futuro non sembrano allarmistiche: “Ogni azienda decide autonomamente la propria politica commerciale – ha sottolineato Menna – in questo momento non ci sono elementi per indicare quale potrà essere il prezzo di un pacco di pasta tra qualche mese”.

E ancora: “Anche nei periodi di crisi non abbiamo visto spostamenti improvvisi dei consumi. Anzi, in alcune fasi particolari i consumatori hanno percepito pasta e farina come beni rassicuranti e di sicurezza”. La pasta continua a essere “un prodotto che rimane accessibile e che fa parte delle abitudini alimentari delle famiglie“. Parlando dell’approvvigionamento, Menna ha ricordato che la materia prima utilizzata da Garofalo proviene prevalentemente dall’Italia, con qualche integrazione da Stati Uniti e Australia.

L’azienda, inoltre, sta continuando a investire per ridurre l peso dei costi energetici e dopo aver installato un impianto di trigenerazione, sta completando un nuovo sistema di capacità, insieme all’ampliamento degli impianti fotovoltaici: “Vogliamo arrivare a circa un megawatt e mezzo di potenza installata. Il problema sono soprattutto i tempi autorizzativi, che restano molto lunghi.