Quali sono i nuovi pesci pericolosi arrivati nel mar Mediterraneo

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Alcune specie sono già state avvistate negli anni precedenti (sebbene in maniera ben poco diffusa), altre invece compaiono per la prima volta in questa rovente stagione estiva: il mar Mediterraneo si popola di creature aliene, attirate dalle temperature sempre più calde dell’acqua e dall’abbondanza di fauna commestibile. Ciò crea problemi non solamente all’ecosistema marino, provocando gravi danni alla biodiversità, ma mette in pericolo l’estate degli italiani. Scopriamo quali sono le specie marine cui dobbiamo fare attenzione nelle nostre acque.