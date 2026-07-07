Quali sono i nuovi pesci pericolosi arrivati nel mar Mediterraneo
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Alcune specie sono già state avvistate negli anni precedenti (sebbene in maniera ben poco diffusa), altre invece compaiono per la prima volta in questa rovente stagione estiva: il mar Mediterraneo si popola di creature aliene, attirate dalle temperature sempre più calde dell’acqua e dall’abbondanza di fauna commestibile. Ciò crea problemi non solamente all’ecosistema marino, provocando gravi danni alla biodiversità, ma mette in pericolo l’estate degli italiani. Scopriamo quali sono le specie marine cui dobbiamo fare attenzione nelle nostre acque.
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