Quali saranno i nuovi hotel più belli del 2026: nell'elenco delle strutture in arrivo, stilato da Forbes, troviamo anche un albergo italiano

Il 2026 si annuncia come un grande anno per il settore dell’accoglienza: sono previste tante nuove aperture in ogni angolo del pianeta, con strutture pronte a scrivere pagine importanti nel mondo dell’ospitalità. Forbes ha stilato l’elenco dei migliori nuovi hotel in arrivo e tra questi ce n’è anche uno italiano.

I nuovi hotel più belli del 2026 per Forbes: uno è in Italia

A portare alta la bandiera dell’Italia nella lista di Forbes c’è Airelles Venezia, il primo hotel del gruppo al di fuori del territorio francese. La struttura aprirà in una location speciale, l’isola della Giudecca, promettendo un’esperienza intima e indimenticabile.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’hotel avrà 45 camere e sorgerà all’interno dell’ex complesso Bauer Palladio, ristrutturato di recente. L’Airelles offrirà uno spazio raro per la città: un giardino veneziano con tre piscine, compresa una dedicata ai più piccoli.

Sul sito ufficiale di Airelles, la location del nuovo albergo è presentata così: “Venezia è sempre stata al centro delle storie più affascinanti, tramandate nel tempo da poeti, artisti e sognatori. Di fronte a piazza San Marco, sull’isola della Giudecca, regna lo stesso spirito. Qui, il tempo scorre in maniera diversa. La luce è più morbida, l’aria densa di mistero, e la Venezia delle sale dorate, dei giardini segreti e degli incontri riservati torna a risplendere. Sulla Giudecca, l’immaginazione prende il volo, dando vita a un mondo incantato dove ogni dettaglio racchiude tutta la magia di questi luoghi”.

Su Forbes, invece, sulla struttura del Capoluogo del Veneto si sono espressi in questi termini: “La prima proprietà del marchio di lusso al di fuori della Francia, Airelles Venezia, sarà una nuova aggiunta molto apprezzata a Venezia. Si tratta di una struttura intima con solo 45 camere, situata nell’ex complesso Bauer Palladio, restaurato. Situato sull’Isola della Giudecca, a cinque minuti da Piazza San Marco, l’hotel avrà un giardino ampio (secondo gli standard veneziani), ma la caratteristica forse più sorprendente saranno le tre piscine (molti hotel a Venezia non ne hanno nemmeno una), inclusa una piscina per bambini. Le esperienze uniche includono l’accesso notturno alla Basilica di San Marco, la visita a palazzi veneziani nascosti, oltre a un cinema all’aperto temporaneo nel giardino, sotto le stelle”.

Insieme all’Airelles Venezia, nell’elenco stilato da Forbes ci sono due hotel del Kenya: Great Plains Zamara Private e Wilderness Mara. Per quanto riguarda l’Europa, nella lista troviamo il francese Zannier Hotel’s Ile de Bendor. Caso a parte per l’Orient Express Corinthian: si tratta di un veliero che partirà da giugno con itinerari programmati nel Mar Mediterraneo e ai Caraibi.

Grazie ai suoi 220 metri di lunghezza e ai tre alberi basculanti, l’Orient Express Corinthian sarà la barca a vela più grande al mondo capace di navigare in gran parte del percorso senza l’utilizzo del motore, andando così a unire sostenibilità, tecnologia e comfort. A bordo ci saranno 54 suite da 45 a 230 metri quadrati destinate a 110 ospiti: il tutto con un design elegante che richiama l’Art Déco e ricorda i leggendari transatlantici e i treni Orient Express.

The Most Exciting New Hotels Of 2026