I nuovi Grandi Giardini d'Italia, dal Garda a Taormina

Nato nel 1997, il circuito dei Grandi Giardini Italiani mira a promuovere, valorizzare e tutelare le più rinomate realtà botaniche e paesaggistiche del nostro Paese. Tantissime sono le località che, negli ultimi anni, sono entrate a far parte del network e sono diventate meta del cosiddetto “turismo dei giardini”, che spinge i visitatori ad immergersi nel verde e ad ammirare le bellezze della natura. Oggi il circuito si amplia, accogliendo cinque new entry che raccontano il panorama mozzafiato d’Italia: scopriamo quali sono.