Al Teatro Regio di Parma è stata presentata la 71a edizione della Guida Michelin Italia che svela quali sono tutti i ristoranti stellati del 2026

Nella meravigliosa cornice del Teatro Regio di Parma, è andata in scena la presentazione della nuova Guida Michelin Italia 2026: arrivata alla 71esima edizione, la Rossa ha assegnato le nuove Stelle ai migliori ristoranti del nostro Paese, insieme a tutta una serie di riconoscimenti speciali.

Tre Stelle Michelin 2026: new entry e conferme

C’è un nuovo ingresso tra i ristoranti italiani premiati con le tre Stelle Michelin: a ottenere per la prima volta il massimo riconoscimento della guida è La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo. Confermate, inoltre, tutte le tre Stelle della scorsa edizione: un risultato tutt’altro che scontato, perché se arrivare al top è difficile, restarci lo è ancora di più.

Lo chef Michelangelo Mammoliti, ha reagito così all’annuncio delle Tre Stelle conferite al ristorante La Rei Natura dalla prestigiosa guida giunta alla 71esima edizione in Italia, un traguardo conquistato in appena 26 mesi: “Quando ho accettato questa nuova avventura mi sono dato, come sempre, un solo obiettivo, dare il massimo – le parole dello chef riportate da ‘Quotidiano.net’ – ma non mi aspettavo di arrivare alle Tre Stelle e certamente non in un tempo così breve. Quando hanno chiamato il mio nome sul palco ero incredulo, sognavo da anni di poter indossare la giacca bianca con i tre macaron rossi, oggi posso dire di avercela fatta”.

Come detto tutti i ristoranti Tre Stelle Michelin del 2025 hanno confermato il loro status anche nel 2026. Quest’anno, dunque, le Tre Stelle in Italia insieme alla new entry La Rei Natura, sono: Villa Crespi, Piazza Duomo, Da Vittorio, Le Calandre, Dal Pescatore, Osteria Francescana, Enoteca Pinchiorri, La Pergola, Reale, Uliassi, Enrico Bartolini al Mudec, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Quattro Passi) e Casa Perbellini ai 12 Apostoli.

Le nuove due Stelle

Nel corso della cerimonia presentata da Giorgia Surina presso il Teatro Regio di Parma, sono stati annunciati anche i due nuovi ristoranti passati da una a due Stelle Michelin: I Teneruni dello chef David Guidara a Vulcano, in provincia di Messina, e Famiglia Rana di Oppeano in provincia di Verona, la cui cucina è guidata da chef Francesco Sodano.

I nuovi ristoranti una Stella Michelin

Le Petit Bellevue – Cogne (Aosta)

Cracco Portofino – Portofino (Genova)

Rezzano Cucina e Vino – Sestri Levante (Genova)

Senso Lake Garda Alfio Ghezzi – Limone sul Garda (Brescia)

Abba – Milano

Procaccini – Milano

Olio – Origgio (Varese)

Porcino – Badia (Bolzano)

Quellenhof Gourmetstube 1897 – San Martino in Passiria (Bolzano)

Agli Amici Dopolavoro – Venezia

Cavallino – Maranello (Modena)

Da Lucio – Rimini

Luca’s by Paulo Airaudo – Firenze

Sciabola – Forte dei Marmi (Lucca)

Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale – Tivoli (Roma)

INEO – Roma

La Terrazza – Roma

Casa Bertini – Recanati (Macerata)

Zunica 1880 a Villa Corallo – Sant’Omero (Teramo)

Il ristorante Alain Ducasse Napoli – Napoli

Umberto a Mare – Forio/Ischia (Napoli)

Capogiro – Baja Sardinia (Sassari).

Le Stelle Verdi

La Bursch – Campiglia Cervo (Biella)

Kircherhof – Albes (Bolzano)

JOHANNS – Molini di Tures (Bolzano)

Cà Matilde – Rubbianino (Reggio Emilia)

Une – Capodacqua (Perugia).

I premi Passion Dessert

Unforgettable – Torino

Manna – Milano

Senso Lake Garda Alfio Ghezzi – Limone sul Garda (Brescia)

Alpenroyal Gourmet – Selva di Val Gardena (Bolzano)

Quattro Passi – Nerano (Napoli)

La Caravella dal 1959 – Amalfi (Salerno)

La Villa – Melfi (Potenza)

Sapio – Catania.

I premi speciali