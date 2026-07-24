Nuove banconote dell'euro in arrivo, vota il disegno preferito

Svolta storica per l’euro, in arrivo nuove banconote: la Banca Centrale Europea ha presentato ufficialmente le proposte grafiche per la futura serie, divise in due temi, uno dedicato a personalità e luoghi, l’altro a fiumi, paesaggi e uccelli. La Bce, fino al 21 settembre del 2026, raccoglierà le opinioni dei cittadini, chiamati a esprimersi attraverso un sondaggio online, mentre una società indipendente condurrà anche una rilevazione su un campione rappresentativo della popolazione dell’area euro. La decisione definitiva è attesa entro la fine dell’anno, combinando i risultati del voto online con quelli del sondaggio e con le valutazioni di una commissione di esperti.