Quasi 700 metri quadri nel tranquillo quartiere residenziale della Camilluccia: è la nuova super villa di Matteo Salvini a Roma, ecco quanto è costata

È nel cuore della Roma più riservata, in un tranquillo angolo verde e molto elegante, che Matteo Salvini e la sua compagna Francesca Verdini hanno acquistato la loro nuova casa. Si tratta di una super villa dalla notevole metratura, dotata di tutte le comodità – e decisamente molto diversa dal bilocale milanese che il leader della Lega aveva mostrato sui social qualche anno fa. La residenza, comprata ad un prezzo stracciato, ha un passato controverso che, stando allo staff di Salvini, non era noto al vicepremier. Ecco cosa sappiamo.

La nuova villa di Matteo Salvini a Roma

Matteo Salvini, assieme alla compagna Francesca Verdini, ha acquistato la sua nuova casa a Roma: la scelta è ricaduta su una villa di generose dimensioni, situata nella zona nord della città. Più precisamente, si trova nel quartiere della Camilluccia, un angolo residenziale ricco di verde e di abitazioni raffinate, alle pendici di Monte Mario. È una delle zone più ambite e prestigiose della capitale, dove si trovano molti immobili di lusso. Qui, una villa meravigliosa ha conquistato il vicepremier, che si è lasciato alle spalle la residenza romana di Vigna Clara, dove ha abitato finora.

La casa, disposta su quattro livelli (di cui uno seminterrato), è di 674 metri quadri e conta ben 28 vani, oltre a due box auto. Stando a quanto rivelato dallo staff di Salvini, il leader della Lega non aveva idea delle vicende giudiziarie in cui la villa si è trovata coinvolta in passato, avendo trovato l’annuncio immobiliare in un sito di compravendita. In effetti, l’abitazione della Camilluccia è legata ad alcuni intrecci politici e societari. È infatti appartenuta alla famiglia dell’avvocato Giovanni Acampora, uno degli uomini di fiducia di Cesare Previti, il quale a sua volta è stato per lungo tempo braccio destro di Silvio Berlusconi.

La proprietà dell’immobile, che è passata attraverso la società Valim con sede in Lussemburgo, ha fatto ritorno in Italia negli ultimi anni: nel 2016 è stata assegnata a Giulia e Valeria, figlie dell’avvocato Acampora, diventando fulcro di un lungo contenzioso con un creditore che ne riteneva lesiva la vendita. La cessione è comunque avvenuta quando, mediante delega conferita allo studio Previti, la villa è stata messa sul mercato e poi acquistata da Matteo Salvini e Francesca Verdini, ad una cifra che ha lasciato tutti sorpresi.

Quanto è costata la super villa di Matteo Salvini

In un’inchiesta condotta da Il Domani, è emerso che Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno acquistato la super villa di Roma per 1,35 milioni di euro (poco più di 2.000 euro al metro quadro). Una vera occasione, se si considera che – in base alle stime dell’Agenzia delle Entrate – gli immobili della zona costano attorno ai 3.80 euro al metro quadro. Il valore di mercato dell’abitazione, che corrisponde a quello presente sull’annuncio online, è senza dubbio ribassato per un motivo molto semplice: la villa necessitava di numerosi interventi di ristrutturazione di tipo urbanistico e strutturale, come spiega lo staff di Salvini in una nota.

La casa situata alla Camilluccia, ora nuova residenza di Matteo Salvini, segna un nuovo passo verso la sua “romanizzazione”: il leader della Lega sta pian piano abbandonando quell’immagine milanese che ricorda le sue origini in politica. Presso la villa, inoltre, ha ora sede legale la società cinematografica della sua compagna Francesca Verdini, la Casa Rossa. Non solo nido familiare, dunque, ma anche luogo in cui la donna ha deciso di stabilire i propri affari.