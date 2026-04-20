di
La nuova mappa dei redditi in Italia: dove si guadagna di più
Quali sono le province dove si guadagna di più in Italia? A rivelarlo è la nuova analisi condotta da Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, sulla base delle stime 2024 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici a valori correnti.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Claudio Baglioni: la casa a Roma e l'aneddoto su Totò
-
Migliori università italiane per materie, la classifica QS 2026
-
Allarme zecche in Italia: "Non ci si rende conto della gravità"
-
Dove vive Alessandro Gassmann, tra Roma e la Toscana
-
Dove vive Maria De Filippi, i dettagli svelati sulla villa a Roma
-
I migliori dolci siciliani per Pif e Giusy Buscemi, la "polemica"
-
Quanto costa la colomba di Pasqua 2026 di chef Carlo Cracco
-
Dove vive Gennaro Gattuso: villa segreta tra Gallarate e Malpensa
-
Dove vive Carlo Verdone, il suo attico "segreto" a Roma