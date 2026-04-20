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La nuova mappa dei redditi in Italia: dove si guadagna di più

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le province dove si guadagna di più in Italia? A rivelarlo è la nuova analisi condotta da Unioncamere-Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, sulla base delle stime 2024 del reddito disponibile delle famiglie consumatrici a valori correnti.

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