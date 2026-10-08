Nuova casa per Enrico Mentana e Francesca Fagnani: il maxi prezzo

Enrico Mentana e Francesca Fagnani cambiano casa: la coppia avrebbe acquistato un attico ai Parioli dal valore stimato di circa 1,6 milioni di euro

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Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono una delle coppie più note del giornalismo italiano. Lui ha legato il proprio volto alla direzione di diversi telegiornali come il Tg5 e il TgLa7. Lei ha conquistato il pubblico con le interviste dirette e “pungenti” di Belve. Uniti sentimentalmente da più di dieci anni, i due sarebbero ora pronti a inaugurare un nuovo capitolo della loro vita insieme in una prestigiosa abitazione situata in uno dei quartieri più eleganti di Roma.

La nuova casa ai Parioli di Enrico Mentana e Francesca Fagnani

Enrico Mentana e Francesca Fagnani stanno insieme dal 2013, ma hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla propria relazione. Pur essendo entrambi due volti della tv, raramente trasformano la vita privata in materia da copertina. Le loro carriere, intanto, hanno seguito percorsi differenti ma ugualmente rilevanti. Mentana, dopo gli esordi in Rai, ha fondato e diretto il Tg5, successivamente ha condotto Matrix e nel 2010 è arrivato alla guida del TgLa7. Nel 2018 ha inoltre fondato il quotidiano digitale Open.

Francesca Fagnani ha invece costruito la propria carriera partendo dal giornalismo d’inchiesta e dagli approfondimenti dedicati alla criminalità organizzata e alle carceri minorili. La popolarità nazionale è arrivata soprattutto con Belve, programma da lei ideato e condotto, che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili di Rai 2. A più di tredici anni dall’inizio della loro storia, la coppia si preparerebbe ora a cambiare casa.

Secondo un’anticipazione pubblicata da ‘Fanpage.it’, Mentana e Fagnani avrebbero acquistato un appartamento nel quartiere Parioli, lasciando così la zona del Ghetto ebraico di Roma dove hanno vissuto finora. La nuova casa sarebbe composta da un attico e da un superattico distribuiti su più livelli. L’immobile sarebbe attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, per questo il trasloco sarebbe previsto entro la fine della primavera del 2027. Sempre stando alla ricostruzione pubblicata, la coppia sarebbe già stata notata nel quartiere mentre passeggiava con un cane.

Quanto costa la nuova casa di Mentana e Fagnani

Il valore commerciale della nuova casa di Enrico Mentana e Francesca Fagnani nella zona di Parioli sarebbe di circa 1,6 milioni di euro. La stima, diffusa da ‘Fanpage.it’, appare compatibile con la tipologia dell’immobile e con le quotazioni registrate nel quartiere Parioli. La cifra racconta anche il peso della posizione. La vicinanza a Villa Borghese, insieme ai collegamenti con il centro di Roma, rende il quartiere particolarmente ricercato da professionisti, imprenditori e personaggi dello spettacolo.

I Parioli, infatti, sono tradizionalmente una delle zone residenziali più ambite di Roma, apprezzata per gli edifici signorili, la presenza di aree verdi e la relativa tranquillità rispetto al centro storico. Nel quartiere vivono o hanno vissuto numerosi personaggi dello spettacolo e della televisione, tra cui Maria De Filippi, che qui ha condiviso per anni la casa con Maurizio Costanzo. Tra gli altri nomi associati alla zona figurano Claudio Baglioni e Sergio Castellitto.

Nel passato i Parioli hanno accolto anche protagonisti del cinema come Totò, Audrey Hepburn e Roberto Rossellini. Il cambio di casa arriverebbe in un momento particolarmente importante anche sul piano professionale per Mentana. Il contratto di Mentana con La7 scadrà infatti il 31 dicembre 2026, ma c’è ancora molto riserbo sul suo futuro.