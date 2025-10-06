Madonna di Campiglio è la prima località turistica ad inaugurare le piste da sci a numero chiuso per Natale, Capodanno e Carnevale: ecco cosa cambia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Per combattere l’overtourism, anche sulle piste da sci arriva il numero chiuso: Madonna di Campiglio è la prima località italiana a varare una misura di questo tipo, preparandosi ad inaugurare la nuova stagione sciistica con un tetto massimo di skipass disponibili nei periodi di punta. Il limite è stato fissato a 14mila sciatori e sarà attivo durante le feste di Natale, di Capodanno e di Carnevale. L’obiettivo? Ridurre l’afflusso di persone lungo le piste da sci, garantendo così una miglior esperienza e una maggiore sicurezza. Vediamo come funziona il numero chiuso a Madonna di Campiglio.

Come funziona il numero chiuso a Madonna di Campiglio

Mentre le temperature scendono repentine con l’arrivo dell’autunno, in molti stanno già pensando alla stagione sulla neve. Le piste da sci riapriranno nelle prossime settimane, pronte per ricevere l’assalto dei turisti. E proprio contro il fenomeno dell’overtourism, ormai diventato un problema anche in montagna, Madonna di Campiglio ha deciso di introdurre il numero chiuso. Sulla scia di numerose altre località turistiche (prima tra tutte la città di Venezia), la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta accoglierà un numero massimo di sciatori nei periodi solitamente più affollati.

Il comprensorio, che si estende nei territori di Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva e Pinzolo, è una delle destinazioni di punta per il turismo invernale, con i suoi 156 km di piste, i 4 snowpark e i 60 impianti di risalita. In alcuni periodi dell’anno, solitamente durante le festività, godere dell’esperienza sulla neve diventa difficile a causa del grande afflusso di sciatori. Da qui la decisione di istituire il numero chiuso, che diventerà attivo durante le feste di Natale, di Capodanno e di Carnevale. Come funziona?

Nelle giornate a numero chiuso, le piste saranno accessibili quotidianamente a soli 14mila sciatori: nel computo sono già inclusi i possessori di skipass stagionali, di tessere pay-per-use e di giornalieri (purché acquistati per un minimo di due giorni). Ogni giorno, sarà possibile visualizzare la situazione delle piste da sci. In presenza di bollino verde non saranno previste limitazioni, mentre il bollino giallo segnala il numero di skipass ancora disponibili e il bollino rosso indica l’esaurimento dei posti. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda i prezzi dello skipass, che rimangono invariati.

Le misure contro l’overtourism sulle Dolomiti

La decisione di introdurre il numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio è volta ad aumentare la godibilità dell’esperienza sulla neve. “Abbiamo incrociato le risposte delle interviste fatte negli ultimi 10 anni sul grado di soddisfazione dell’ospite” – spiega Bruno Felicetti, direttore generale delle Funivie Madonna di Campiglio – “Si è visto che all’aumentare del numero di persone in pista cala la soddisfazione. Da questa analisi abbiamo cercato di capire come ridurre l’afflusso nelle giornate di punta”.

Se in Italia questa iniziativa fa da apripista, altrove è già impiegata da tempo con successo. Il problema dell’overtourism, d’altra parte, sta mettendo a rischio il patrimonio naturale delle nostre Dolomiti, un tesoro da preservare a tutti i costi. Motivo per cui, negli ultimi anni, sono state introdotte diverse misure per combattere l’affollamento in montagna.

Durante l’estate 2025 è stato varato l’accesso a numero chiuso per i veicoli intenzionati a raggiungere le Tre Cime di Lavaredo, attraverso un sistema di prenotazione online e l’aumento delle tariffe del pedaggio. Da diverso tempo, un sistema molto simile è in vigore anche per l’accesso al Lago di Braies, preso di mira dai turisti dopo aver fatto da sfondo ad una famosissima serie tv italiana. Le limitazioni, in questo caso, sono previste solo per il periodo estivo.