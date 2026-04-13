Novak Djokovic ha fatto una straordinaria dichiarazione d'amore nei confronti dell'Italia: il tennista serbo ha rivelato perché adora il nostro Paese

Novak Djokovic è stato protagonista di una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti dell’Italia: il tennista serbo, il più vincente nella storia del Grande Slam, ha dichiarato apertamente di amare il nostro Paese e di avere un rapporto speciale con gli italiani.

Perché per Djokovic l’Italia è “il paese più importante”

Le dichiarazioni d’amore di Novak Djokovic per l’Italia sono arrivate nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, in cui ha spiegato anche i motivi di tanta passione:

“L’Italia è il Paese più importante nella storia dell’umanità su questo pianeta. Una nazione amata per tante cose ovvie come la storia, la cultura, la musica, il cibo, le auto, la moda, è straordinaria l’eredità che l’Italia ha creato e offre al mondo”.

Il serbo, presente nella classifica dei tennisti più ricchi di sempre, nel corso dell’intervista ha sottolineato il suo rapporto speciale con gli italiani e con la nostra lingua che parla fluentemente: “Ho avuto nella mia carriera un rapporto speciale con gli italiani, ho lavorato e lavoro con persone italiane nel mio team, sono orgoglioso di parlare l’italiano, che è una delle lingue più belle”.

Immancabile, poi, un riferimento al tennis, dove l’Italia sta dominando negli ultimi anni, grazie all’avvento della nuova generazione di fenomeni, da Jasmine Paolini a Jannik Sinner:

“C’è tanto da ammirare, anche per quanto riguarda il nostro sport, quello che l’Italia ha fatto negli ultimi 10-15 anni, con i successi nel tennis maschile e femminile, è ammirevole. È la leader in questo momento e le più grandi congratulazioni vanno alle persone coinvolte in questo successo. Ma potrei andare avanti per ore a parlare dell’Italia!”.

Novak Djokovic, il tifo per il Milan e le vittorie in Italia

All’Italia sono legate, ovviamente, anche tante vittorie sportive di Novak Djokovic: in particolare agli Internazionali di Roma, dove il tennista serbo ha trionfato sei volte, secondo assoluto nella storia del torneo dietro a Rafael Nadal, quest’ultimo capace di imporsi dieci volte sulla terra rossa del Foro Italico.

Il primo successo di Djokovic a Roma risale al 2008 quando ha battuto in finale lo svizzero Stan Wawrinka. Il secondo successo è arrivato nel 2011 contro Nadal, battuto anche tre anni dopo. Nel 2015 a perdere contro il serbo è stato Roger Federer, mentre nel 2020 è toccato all’argentino Diego Schwartzman. L’ultima vittoria agli Internazionali è targata 2022 quando ha superato in due set il greco Stefanos Tsitsipas.

Nel nostro Paese Djokovic ha vinto due volte le Atp Finals andate in scena a Torino: nel 2022 ha battuto in finale il norvegese Casper Rudd, mentre l’anno successivo ha avuto la meglio su Jannik Sinner, quest’ultimo poi capace di imporsi per due volte consecutive nel 2024 e nel 2025. Djokovic aveva già vinto le Atp Finals in altre cinque occasioni: dal 2012 al 2015 a Londra e nel 2008 a Shanghai.

A rendere ancora più speciale il rapporto tra Djokovic e l’Italia è anche la sua fede calcistica: il tennista serbo ha sempre dichiarato di essere un grande tifoso del Milan. Nel corso degli ultimi anni, in alcune occasioni, è stato avvistato in tribuna a San Siro per seguire da vicino le partite della sua squadra del cuore.

Amico di Zlatan Ibrahimovic, una delle leggende rossonere, Djokovic in un’intervista di qualche anno fa ha rivelato di essere diventato milanista per via di suo padre, a sua volta tifoso rossonero, e per Dejan Savicevic, giocatore montenegrino che ha vestito la maglia del Milan dal 1992 al 1998.