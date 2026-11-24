La storia di Lucia Laura Sangenito, la donna da record: Lucia Laura Sangenito ha compiuto 116 anni diventando la persona più longeva in Italia

Traguardo storico per Lucia Laura Sangenito: la donna, conosciuta come nonna Laurina, ha compiuto 116 anni il 22 novembre 2026 , diventando la persona più longeva d’Italia.

La storia di nonna Laurina, la persona più longeva d’Italia

Residente a Sturno, in provincia di Avellino, nonna Laurina è stata festeggiata con una torta consegnata dal sindaco del comune irpino, Vito di Leo. La donna, come detto, è la persona più longeva d’Italia e la terza al mondo, preceduta dalla britannica Ethel Caterham di 117 anni e dalla statunitense Naomi Whitehead che già da qualche mese ha compiuto 116 anni.

Nel corso della sua vita, Lucia Laura Sangenito ha attraversato i momenti più significativi del Paese: la prima e la seconda guerra mondiale, il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e i cambiamenti politici e sociali dell’Italia.

A livello locale, la donna ha vissuto personalmente anche il terribile terremoto che ha colpito l’Irpinia nel 1980: il sisma riguardò un’ampia area dell’Appennino campano-lucano ed ebbe effetti devastanti anche in alcune zone delle province di Salerno e di Potenza.

Gli auguri del sindaco a Lucia Laura Sangenito

Vito di Leo, il sindaco di Sturno, ha voluto rendere omaggio a nonna Laurina, vero e proprio orgoglio per il comune in provincia di Avellino. Il primo cittadino, sulla propria pagina ufficiale di Facebook, ha dedicato a Lucia Laura Sangenito un lungo post in occasione del suo 116esimo compleanno:

“Oggi è un giorno davvero speciale per Sturno, la nostra cara nonna Laurina compie 116 anni, confermandosi la donna più longeva d’Italia e la terza più longeva al mondo – si legge nel post pubblicato dal sindaco – un traguardo straordinario, che riempie di emozione e di orgoglio l’intera comunità e che, per noi, come Amministrazione comunale, rappresenta un privilegio davvero unico: avere nella nostra comunità una donna che ha attraversato più di un secolo di storia, diventandone una preziosa testimone.

116 anni non sono soltanto un numero. Sono un patrimonio immenso di memoria, esperienze e vissuti. Sono più di un secolo di storia che si intreccia con quella del nostro Paese e con la storia della nostra Sturno, di cui nonna Laurina custodisce ricordi, tradizioni, usanze e testimonianze preziose. Ma ciò che rende speciale la sua lunga vita non è soltanto la sua straordinaria longevità. È soprattutto ciò che rappresenta: una donna saggia, semplice, umile e solidale, portatrice di quei valori autentici che hanno caratterizzato intere generazioni quali il valore della famiglia, il rispetto, il sacrificio, la solidarietà, la generosità e l’attenzione verso gli altri.

Valori che non appartengono soltanto al passato, ma che conservano una straordinaria attualità e che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere ai nostri giovani. Perché una comunità che sa riconoscere le proprie radici, ascoltare i propri anziani e fare tesoro della loro esperienza è una comunità che sa guardare al futuro senza perdere la propria identità. Nonna Laurina è tutto questo: una storia vivente, una memoria preziosa, un patrimonio umano della nostra comunità. A lei, alla sua famiglia e a quanti le vogliono bene giungano l’affetto, la gratitudine e l’abbraccio sincero di tutta Sturno. Buon 116esimo compleanno, cara nonna Laurina. Con immenso affetto e orgoglio, la tua comunità di Sturno”.