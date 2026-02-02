Non solo Meloni: nel Duomo di Cesena è dipinto un calciatore

Dopo il caso dell'angelo con il volto somigliante a quello di Giorgia Meloni, spunta la presenza di un ex calciatore nella vetrata del Duomo di Cesena

Mentre continua a far discutere il caso dell’angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma che avrebbe le sembianze di Giorgia Meloni, da Cesena arriva una notizia simile: nel Duomo è raffigurato un calciatore, Walter Schachner, attaccante della squadra locale negli anni Ottanta.

L’inserimento di Schachner nella Cattedrale di San Giovanni Battista, come rivelato da ‘Repubblica’, risale al 1981, quando a Nicola Sebastio venne affidato il compito di ridisegnare le vetrate dietro l’altare del Duomo.

Un compito che l’artista eseguì, evidentemente ispirato anche dalla sua passione per il calcio: in quegli anni il Cesena, dopo diverse stagioni in Serie B, era tornato in A e con la riapertura delle frontiere, aveva puntato su un attaccante austriaco, Walter Schachner per l’appunto, arrivato dall’Austria Vienna.

L’acquisto del centravanti austriaco fu accolto con grande entusiasmo dai tifosi romagnoli, tanto da portare Sebastio a decidere di inserirlo nella vetrata del Duomo di Cesena: qui è raffigurato con i baffi (una sua peculiarità) e un pallone in movimento.

Chi è Walter Schachner

Nato a Leoben nel 1957, Walter Schachner ha militato nel Cesena dal 1981 al 1983: due stagioni in cui ha collezionato 17 reti in 58 presenze. Successivamente l’attaccante austriaco ha militato in altre due club di calcio in Italia: il Torino (18 gol dal 1983 al 1986) e l’Avellino (13 reti dal 1986 al 1988).

Diverse le maglie vestite, oltre a quelle di squadre italiane, in una carriera durata 23 anni: DVS Alpine Donawitz, Austria Vienna, Sturm Grazi, Grazer AK, Salisburgo, St. Polten, Leoben, Tirol Innsbruck ed Eintracht Wels. Il bottino con la Nazionale austriaca recita così: 23 gol in 64 presenze, undicesimo marcatore all-time.

Sempre con l’Austria, l’ex attaccante del Cesena ha disputato due Mondiali: quelli del 1978 in Argentina, trovando il gol contro la Spagna, e quelli in Spagna del 1982 vinti dall’Italia del capocannoniere Paolo Rossi, in cui Schachner segnò al Cile e all’Algeria.

Nel palmares da giocatore, Schachner ha vinto tre campionati austriaci e una Coppa d’Austria con l’Austria Vienna. Da allenatore è stato campione d’Austria alla guida del Grazer AK, ha vinto due volte la coppa nazionale con Karten e Grazer, una Supercoppa con il Karnten e un campionato della Stiria sulla panchina dello Zeltweg.

Giorgia Meloni e il caso dell’angelo

Come detto la notizia della presenza di Walter Schachner in una vetrata del Duomo di Cesena, è stata rilanciata nelle ore in cui si parla tanto di un angelo restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma che avrebbe le sembianze di Giorgia Meloni.

L’autore del restauro ha spiegato di aver solo ricalcato l’immagine originale e che l’angelo non è Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio, dal canto suo, ha pubblicato la foto dell’opera in questione sui social: un post simpatico con una faccina sorridente e la frase “No, decisamente non somiglio a un angelo”.

Dalla Soprintendenza, nel frattempo, hanno comunque fatto sapere di aver dato incarico ai funzionari del Mic di effettuare un sopralluogo, al fine di accertare la natura dell’intervento effettuato sul dipinto della chiesa di Roma e decidere il da farsi.