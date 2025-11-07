La classifica dei nomi più scelti in Italia dai genitori nel 2024
di
Il nuovo report Natalità e fecondità della popolazione residente dell’Istat consente di conoscere quali sono i nomi più utilizzati dai genitori in Italia: la scelta dei nomi da sempre riflette la tradizione e la cultura del nostro Paese, ma al tempo stesso indica anche le nuove tendenze sociali più diffuse.
I dati dell’Istat mostrano come insieme ai classici intramontabili, sia sempre più forte l’interesse verso nomi meno tradizionali, in molte occasioni anche dal forte richiamo internazionale. A livello demografico la scelta di un nome può essere influenzata dall’ambiente culturale e dallo stato socioeconomico delle famiglie.
