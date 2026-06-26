Niko Romito apre un nuovo ristorante a Milano: dove e quando

Lo chef Niko Romito ha deciso di aprire un nuovo ristorante a Milano presso il Bvlgari Hotel, catena con la quale ha già diverse collaborazioni

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Niko Romito torna protagonista della scena gastronomica milanese con una nuova apertura destinata a far parlare il mondo della ristorazione. Lo chef del Ristorante Reale a Castel di Sangro, tra i nomi più influenti dell’alta cucina italiana contemporanea, si prepara a inaugurare una nuova insegna all’interno del Bvlgari Hotel Milano. Dal 1° settembre 2026, secondo quanto emerso, il suo nuovo progetto aprirà con una nuova identità, Da Niko.

Niko Romito e il nuovo ristorante a Milano

Niko Romito è nato a Castel di Sangro e ha costruito il suo percorso partendo dal ristorante di famiglia, il Reale, che ha ottenuto il riconoscimento delle tre stelle Michelin. Qui è stata poi aperta anche la sede dell’Accademia Niko Romito, progetto di formazione professionale pensato per costruire nuove generazioni di cuochi. Negli anni, però, Romito non ha lavorato soltanto sull’alta cucina. È il caso dei progetti legati alla nutrizione e alla ristorazione scolastica, come l’iniziativa sviluppata in Abruzzo nell’ambito di #iomangioascuola dove ha portato il suo ragù.

Milano è un’altra città con cui Romito ha già avuto un rapporto importante. Per dieci anni lo chef ha portato avanti il progetto Spazio, bistrot ospitato in una posizione molto particolare con vista sul Duomo che ha poi chiuso nel 2024. Ora, però, come riporta ‘Cibo Today’, lo chef si prepara ad una nuova avventura nella città meneghina con l’apertura di “Da Niko”.

Da Niko verrà aperto all’interno del Bvlgari Hotel Milano, in continuità con la collaborazione già esistente tra Romito e la nota catena alberghiera. L’apertura è prevista dal 1° settembre 2026, dopo una fase di lavori necessari per ripensare completamente gli spazi. Il lavoro di restyling sarà affidato allo studio ACPV Architects, guidato da Antonio Citterio e Patricia Viel, studio già legato al Bvlgari Hotel Milano. Il nuovo ristorante avrà, quindi, un concept e un menù del tutto nuovi.

La partnership tra Niko Romito e Bulgari Hotel nel mondo

La collaborazione tra Niko Romito e Bulgari Hotels & Resorts è iniziata nel 2017 e nel tempo è diventata uno degli elementi distintivi dell’offerta gastronomica del gruppo. Oggi la firma dello chef accompagna diversi indirizzi della catena in tutto il mondo. Bulgari, marchio nato a Roma nel 1884, ha sviluppato negli anni una presenza importante anche nel settore dell’ospitalità di lusso.

Il primo hotel Bulgari è stato proprio quello di Milano, aperto nel 2004 e diventato nel tempo uno degli hotel più famosi nel quartiere di Brera. Bulgari Hotels & Resorts è nato come estensione del brand con strutture in città strategiche come Milano, Londra, Dubai, Bali, Pechino, Shanghai, Parigi, Roma e Tokyo. In alcune sedi, i ristoranti legati alla sua firma hanno ottenuto anche riconoscimenti Michelin, confermando il suo talento.

A Roma, ad esempio, il Bvlgari Hotel ospita già Il Ristorante – Niko Romito, una struttura che vanta un’ampia terrazza con vista sul Mausoleo di Augusto. Anche il Bvlgari Hotel Milano fino al 22 giugno ha ospitato la stessa insegna, il Ristorante – Niko Romito, ma ora questa ha chiuso per lasciare spazio al nuovo concept. Durante i lavori, resteranno operativi il Bar, il Giardino e il Pizza Bar firmato da Pier Daniele Seu, così da garantire continuità all’offerta di ristorazione del Bvlgari Hotel Milano.