Mancano bagnini sul litorale di Venezia: "Sostituiamoli con l'IA"

In Veneto hanno proposto di utilizzare l'intelligenza artificiale per sopperire la mancanza di bagnini sul litorale in vista della stagione estiva

Con la stagione estiva alle porte, un numero non sufficiente di bagnini potrebbe rappresentare un problema per le spiagge italiane: in Veneto c’è chi ha pensato di utilizzare l’intelligenza artificiale per sopperire alla mancanza di personale.

Mancano i bagnini? Ci pensa l’intelligenza artificiale

La proposta di utilizzare l’IA per sopperire alla mancanza di bagnini sul litorale di Venezia è arrivata dal Sindacato Italiano Balneari (SIB) del Veneto, nel corso del tavolo di confronto organizzato in Regione con gli Assessori al Turismo e Demanio Lucas Pavanetto e Filippo Giacinti, la Capitaneria di Porto, l’Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti (Anab) e la Conferenza dei Sindaci del Litorale.

Lorenzo Braida, Presidente di SIB Veneto, ha dichiarato: “Il servizio di salvataggio veneto è un’eccellenza in Italia, puntiamo su di loro per assicurare i numeri su tutto il litorale – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – ma a inizio e fine stagione, e in particolare nei giorni infrasettimanali, studiano e non sono disponibili. Su un altro fronte molti bagnini esperti rinunciano a questo lavoro perché non li gratifica più come in passato, sia economicamente e sia dal punto di vista delle troppe responsabilità”.

Di fronte alla mancanza di bagnini, ecco che l’innovazione tecnologica può aiutare gli operatori balneari: “Come già avviene in grandi spazi, in piazze e in generale in ambienti esterni, la videosorveglianza abbinata all’intelligenza artificiale può individuare la persona che ha un malore, che sta annegando – ha spiegato Braida – ci sono aziende in grado di attivare questi sistemi di controllo monitorati da una cabina di regia, che riceve un alert, e l’operatore di turno attiva i bagnini più vicini alla persona da soccorrere”.

Lo stesso Braida si è espresso così sulla questione IA: “Possiamo pensare anche alla creazione di un segnale convenzionale, per esempio un braccio alzato, una mano, un gesto, che identifichi la richiesta di soccorso in mare. Sarebbe ancora più evidente per l’intelligenza artificiale e per i turisti che si trovano vicini al soggetto da soccorrere”.

Il SIB è favorevole all’utilizzo della tecnologia che potrebbe riqualificare la professione e supportare i bagnini anche in caso di assenze, mantenendo comunque la loro presenza in spiaggia che allo stato attuale è garantita su torrette a distanza di 150 metri o 300 metri con il doppio personale.

Le richieste di Regione e Comuni

Lucas Pavanetto, Assessore regionale al Turismo, ha accolto la proposta spiegando che “La Regione è al fianco degli operatori e farà la sua parte nel cercare soluzioni contro la nota e reale carenza di lavoratori stagionali” e che “Dal prossimo settembre Veneto Lavoro si attiverà per trovare professionalità, inoltre punteremo sulla sensibilizzazione nella formazione dei giovani”.

Entrando nello specifico sulla questione legata all’intelligenza artificiale, Pavanetto ha aperto al suo utilizzo come strumento di aiuto, a patto che non sostituisca i bagnini: “Siamo d’accordo con i rappresentanti di settore per un utilizzo che potrà aumentare la qualità del servizio, ma mai sostituire un bagnino”.

Da parte dei Comuni, la richiesta è quella di adottare modelli di sicurezza diversificati per gli stabilimenti balneari. A tal proposito Roberta Nesto, Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale, ha dichiarato: “Il litorale veneto è vario e ogni Sindaco dovrebbe assumere una propria ordinanza sulla gestione della sicurezza in spiaggia e in mare che tenga conto delle carenze di personale e allo stesso tempo vada incontro alle esigenze dei lavoratori e dei turisti”.