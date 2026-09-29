Nicole Kidman è tornata a Portofino: il nuovo soggiorno social

Nicole Kidman torna a Portofino e affida ai social le immagini del suo soggiorno ligure, con il mare sullo sfondo e il borgo ancora sotto i riflettori

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Nicole Kidman ha scelto ancora Portofino per una pausa estiva e, a fine settembre, ha condiviso sui social alcune immagini di quei giorni, tra il mare della Riviera e momenti più intimi lontani dalla scena pubblica.

Cosa mostrano le foto di Nicole Kidman a Portofino?

È stata la stessa attrice a raccontare il suo ritorno in Liguria attraverso Instagram, dove il 24 settembre ha condiviso una serie di fotografie accompagnate da alcune emoji dedicate al sole.

Gli scatti risalgono ai mesi estivi e arrivano dopo un’altra presenza di Kidman nella zona, già raccontata dalla stampa nel mese di luglio. Secondo quanto riportato da ‘Tgcom24’, l’attrice ha scelto ancora una volta Portofino per trascorrere alcuni giorni di relax.

Le immagini seguono il ritmo tranquillo della vacanza e lasciano che siano soprattutto i luoghi a raccontarla; in una fotografia Nicole Kidman appare affacciata sul mare davanti a una baia punteggiata di yacht, con il verde della costa che incornicia l’orizzonte e restituisce uno degli scorci più riconoscibili della Riviera.

Un altro scatto porta invece all’interno di una chiesa, dove l’obiettivo si sofferma su marmi e affreschi, insieme alle decorazioni dorate che caratterizzano l’edificio, anche se dalle immagini non è possibile stabilire con certezza quale luogo di culto abbia visitato.

Il racconto si sposta poi all’aperto, in uno spazio circondato dalle ortensie e dalla vegetazione mediterranea, dove Kidman compare con un abito dalle tonalità ramate.

Anche la tavola entra nell’album della vacanza, fotografata dall’alto con ceramiche decorate, pizza e altre preparazioni della cucina italiana. Il risultato assomiglia a un diario estivo affidato quasi interamente alle fotografie, nel quale Portofino appare attraverso piccoli momenti più che attraverso le tappe di un itinerario.

Alcune immagini rimandano inoltre al Belmond Hotel Splendido, uno degli indirizzi storicamente legati alla mondanità del Tigullio, affacciato sul borgo e frequentato nel corso degli anni da numerose personalità internazionali.

Perché Nicole Kidman era a Portofino?

Il soggiorno raccontato dalle fotografie appare legato soprattutto a una pausa estiva, e sembra che nello stesso periodo Kidman avesse trascorso del tempo in Liguria anche con la sorella Antonia; il post pubblicato nei giorni scorsi ha dunque riportato alla luce giornate vissute alcune settimane prima.

Considerando che il profilo Instagram dell’attrice conta circa 11 milioni di follower, poche fotografie sono bastate per riportare Portofino davanti agli occhi di un pubblico che suoera i confini italiani.

Per il borgo ligure si tratta di una storia già conosciuta; basti considerare che la Piazzetta affacciata sul porto e le case colorate che seguono la linea dell’acqua hanno contribuito a costruire nel tempo un’immagine riconoscibile in tutto il mondo, mentre le visite delle celebrità continuano ad alimentare quel rapporto con il cinema e la mondanità internazionale che accompagna Portofino da decenni.

Nel caso di Nicole Kidman esiste inoltre un legame precedente con la regione, perché l’attrice aveva lavorato in Liguria per ‘Grace di Monaco’, film che portò la produzione anche fra Ventimiglia e Genova.

A distanza di anni da quell’esperienza cinematografica, Portofino sembra dunque essere tornata nella geografia italiana dell’attrice per ragioni molto più private, e questa volta il racconto passa attraverso un balcone sul mare, una tavola apparecchiata e immagini conservate per qualche settimana prima di arrivare sui social, abbastanza perché il borgo ligure tornasse ancora una volta sotto gli occhi di milioni di persone.