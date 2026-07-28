Nicole Kidman a Portofino con la sua nuova "fiamma": chi è

Nicole Kidman è stata avvistata a Portofino con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, ovvero Michael Reinstein, imprenditore e investitore

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Nicole Kidman ha scelto l’Italia per concedersi alcuni giorni di relax dopo un periodo segnato da importanti cambiamenti nella sua vita privata. L’attrice premio Oscar è stata fotografata a Portofino insieme a Michael Reinstein, imprenditore statunitense fino a oggi poco conosciuto dal grande pubblico. Gli scatti hanno immediatamente alimentato le voci su una possibile nuova relazione, anche se i diretti interessati non hanno confermato.

Nicole Kidman a Portofino con Michael Reinstein, la sua nuova “fiamma”

Nicole Kidman, oggi 59enne, è una delle interpreti più note del cinema internazionale. Nel corso della sua carriera ha lavorato in film come Eyes Wide Shut, Moulin Rouge!, The Others e The Hours, interpretazione per la quale ha ricevuto l’Oscar come migliore attrice. Negli ultimi anni ha alternato il cinema alle serie televisive, partecipando a produzioni di grande successo. Proprio la sua enorme notorietà rende inevitabili gossip e curiosità intorno a ogni possibile cambiamento nella sua vita.

In questi giorni, ad esempio, l’attrice sarebbe stata avvistata in Italia con le figlie e con la sorella Antonia, che avrebbe festeggiato il compleanno proprio qui. Ma quello che sta facendo parlare molti sarebbe la nuova “fiamma” di Nicole Kidman che è con lei in queste vacanze italiane, ovvero Michael Reinstein. Nicole Kidman e Michael Reinstein sono stati fotografati insieme durante un soggiorno a Portofino, una delle località più esclusive della Riviera ligure. Le immagini pubblicate su X da ‘Alexej Shelikhovskij’ (@shelikhovskij) e poi ricondivise da ‘TG Com24’ mostrano la coppia durante momenti di relax presso il Belmond Hotel Splendido, storico albergo affacciato sul golfo.

Non sono emerse dichiarazioni ufficiali che permettano di parlare con certezza di un nuovo legame sentimentale. Le fotografie hanno comunque attirato molta attenzione perché rappresentano una delle prime occasioni nelle quali Kidman viene vista pubblicamente insieme a un uomo dopo la fine del matrimonio con Keith Urban. Il divorzio tra l’attrice e il cantante country è stato ufficializzato nel gennaio 2026, dopo quasi vent’anni di matrimonio. Nicole Kidman e Keith Urban si erano, infatti, sposati nel 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret.

In questo contesto, Portofino si conferma ancora una volta una delle destinazioni italiane preferite dalle star internazionali, tanto che anche Taylor Swift aveva elogiato la cittadina in una sua canzone. Il piccolo borgo ligure, conosciuto per le case colorate affacciate sul porticciolo e per le strutture alberghiere di lusso, è diventato da qualche tempo anche la residenza ufficiale di Pier Silvio Berlusconi che con la moglie Silvia Toffanin e i figli ha traslocato a Villa San Sebastiano.

Chi è l’imprenditore Michael Reinstein

Il misterioso uomo fotografato a Portofino con Nicole Kidman è Michael Reinstein, imprenditore e investitore statunitense attivo soprattutto nel settore del private equity. Nato a Los Angeles nel 1971, è il fondatore e presidente di Regent, gruppo di investimenti con sede a Beverly Hills che opera in diversi settori, dalla moda ai media, passando per tecnologia e servizi. La sua figura è molto diversa da quella dei personaggi che frequentano abitualmente i red carpet di Hollywood.

È conosciuto soprattutto negli ambienti finanziari per le acquisizioni e il rilancio di marchi e aziende in difficoltà. Reinstein ha ricoperto anche incarichi dirigenziali in aziende legate ai media e all’intrattenimento. Nel 2013 ha fondato Regent, società attraverso la quale ha progressivamente ampliato il proprio portafoglio di partecipazioni. Prima delle fotografie con Nicole Kidman, il suo nome era raramente presente nelle cronache di spettacolo o nelle pagine dei giornali di gossip. Proprio questa distanza dal mondo del gossip ha contribuito ad aumentare la curiosità sulla loro conoscenza.